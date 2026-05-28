우원식 국회의장 “개헌 무산 가장 아쉬워…복당 후 당원 역할 할 것”
임기 종료를 하루 앞둔 우원식 국회의장이 28일 “개헌이 성사되지 못한 것은 정말 아쉽다”며 “후반기 국회에서는 반드시 개헌특위를 구성하고 결실을 볼 수 있도록 언론의 역할도 기대한다”고 밝혔다. 퇴임 이후에는 개헌 논의를 이어가는 한편, 더불어민주당 복당 후 을지로위원회 활동에도 나서고 싶다는 뜻을 내비쳤다.
우 의장은 이날 국회에서 열린 퇴임 기자회견에서 “전반기 국회의장으로서 못했던 개헌을 어떻게든 조금이라도 진척시켜야겠다는 생각을 하고 있다”며 “불법 비상계엄을 근원적으로 막는 개헌을 하지 못하면 인생에도 매우 큰 후회가 올 것 같다”고 말했다. 그는 “여야 갈등과 정쟁의 수준이 너무 격해져 걱정이다. 39년 만의 개헌 기회를 문 앞에서 놓친 것도 그 여파”라고 아쉬움을 나타냈다. 이어 “(개헌과 관련해) 새롭게 큰 흐름은 만들었다”며 “국민투표법을 개정해 절차적 걸림돌을 해소했고, 국민적 합의가 높은 것부터 시작하는 단계적 개헌에 대한 공감대도 넓어졌다”고 평가했다.
우 의장은 민주당 복당 이후 역할과 관련해선 “국회의장이라는 직책보다 더 자부심이 큰 직책이 을지로위 초대 위원장”이라며 “을지로위를 통해 우리 사회의 약자를 보호하는 일을 꼭 하고 싶다”고 밝혔다. 다만 민주당 전당대회 출마나 입각 가능성 등에 대해서는 “답하기 쉽지 않은 질문”이라며 말을 아꼈다.
우 의장은 지난 2년 임기 성과로 12·3 비상계엄 대응과 헌정질서 회복, 국민주권 정신의 국회 공간 구현, 국회 사회적 대화 확대, 2035 국회 탄소중립 로드맵 마련 등을 꼽았다. 입법 성과로는 노란봉투법, 전세사기특별법, 생명안전기본법, 가맹사업법 등을 언급했다. 또 “노사 5단체가 모두 참여해 제도 밖 노동자 보호 방안을 도출했다”며 “국회 사회적 대화 기구를 법제화하는 국회법 개정이 후반기에는 꼭 매듭지어지길 바란다”고 말했다.
우 의장은 후임 국회의장에게는 “민생법안을 처리할 수 있는 방안을 좀 더 잘 강구해 저보다 더 유능하게 해줬으면 좋겠다”며 “국회 기관의 역할을 확장해 정부 견제와 삼권분립을 더 제대로 세워달라”고 당부했다. 그러면서 “평의원으로 돌아가서도 태도와 문화로서의 민주주의를 실현하도록 노력하겠다”며 “일한 만큼 대가를 받고 억울한 꼴 당하지 않는 ‘국민 삶으로 입증되는 민주주의’를 실현하기 위해 끝까지 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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