‘고무보트 韓영해 진입 중국인’에 中 “모른다”
중국 정부가 고무보트를 타고 한국 영해로 밀입국하다 충남 태안 앞바다에서 체포된 자국민 사건과 관련해 즉답을 피했다.
28일 중국 외교부에 따르면 마오닝 대변인은 전날 정례 브리핑에서 “68세 중국인 남성이 고무보트를 타고 한국 서해안에 도착해 구금됐다. 한국은 이 사안과 관련해 중국과 접촉했는가. 중국은 이 인물의 송환을 원하는가”라는 외신 기자의 질문에 “나는 당신(기자)이 언급한 상황을 모른다”고 답하며 확인을 거부했다.
한국 해경에 따르면 지난 25일 오후 9시36분쯤 신원 미상의 중국인 남성이 고무보트를 타고 충남 태안군 서격비도 북서방 해역으로 진입했다. 해경은 관련 신고를 접수하고 출동해 해당 남성을 긴급 체포했다.
이와 관련해 미국 뉴욕타임스(NYT)는 체포된 남성이 수차례 중국 탈출을 시도해 온 인권운동가 둥광핑(董廣平·68)이라고 보도했다.
과거 중국에서 경찰과 군인으로 복무했던 둥광핑은 1999년 톈안먼(天安門) 민주화 운동 관련 서한에 서명했다는 이유로 경찰에서 파면됐다. 이후 2014년 톈안먼 추모 행사에 참석했다가 중국 당국에 구금된 바 있다. 그는 수감 후 태국과 베트남 등지로 탈출을 시도했다가 강제 송환됐고, 대만을 향해 수영으로 탈출을 감행하기도 했으나 실패했다.
한편 한국 외교부 당국자는 전날 이 사안에 대해 “관련 내용을 확인 중”이라며, 구체적인 사항은 소관 부처인 법무부 출입국본부에 문의해 달라고 밝혔다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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