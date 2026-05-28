고속도로 용역 사업자 선정 과정 공개…“공정성 확보될까?”

한국도로공사, ‘국민과 함께하는 제안서 평가 혁신 방안’ 추진하기로

경북 김천 혁신도시에 있는 한국도로공사 본사 사옥. 뉴시스

한국도로공사는 고속도로 설계·감리 용역 사업자 선정 과정의 공정성과 투명성 강화를 위해 ‘국민과 함께하는 제안서 평가 혁신 방안’을 추진한다고 28일 밝혔다.



이번 방안은 이권 사업과 관련된 부패 예방을 강조하는 정부 정책에 발맞춰 설계 용역 사업자 제안서 평가 과정 유튜브 송출, ‘국민모니터링단’ 운영을 핵심 과제로 추진한다.



한국도로공사는 제안서 평가 전용 유튜브 채널인 ‘ex-생생 TV’를 개설하고 첫 방송으로 이날 오후 1시에 ‘고속국도 251호선(서대전∼회덕) 확장공사 타당성 및 기본 설계 용역 제안서 평가 과정’을 유튜브를 통해 실시간으로 국민에게 공개한다.



생중계 종료 후에도 평가 영상을 채널에 상시 공개해 입찰 참여 업체들이 평가 과정을 사후에도 확인할 수 있다. 도로공사는 업체 발표부터 질의응답, 최종 결과 발표까지 전 과정을 송출해 평가 과정의 투명성은 물론 평가의 일관성을 높이는 효과가 기대된다고 덧붙였다.



또 일반 국민이 직접 평가 과정을 검증하는 ‘국민모니터링단’을 운영한다.







‘국민모니터링단’은 이번 고속국도 251호선(서대전∼회덕) 용역 평가부터 첫 활동을 시작하며 현장 참관은 물론 제도 개선 의견 제출, 평가 체크리스트 작성 등 실질적인 역할을 수행할 예정이다.



한국도로공사 관계자는 “이번 혁신 방안은 국민과의 소통을 바탕으로 사업자 선정 과정의 공정성과 투명성을 한 단계 높이기 위한 실천”이라며 “앞으로 공공기관 입찰문화의 새로운 기준을 세우는 청렴 공기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.



김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국도로공사는 고속도로 설계·감리 용역 사업자 선정 과정의 공정성과 투명성 강화를 위해 ‘국민과 함께하는 제안서 평가 혁신 방안’을 추진한다고 28일 밝혔다.이번 방안은 이권 사업과 관련된 부패 예방을 강조하는 정부 정책에 발맞춰 설계 용역 사업자 제안서 평가 과정 유튜브 송출, ‘국민모니터링단’ 운영을 핵심 과제로 추진한다.한국도로공사는 제안서 평가 전용 유튜브 채널인 ‘ex-생생 TV’를 개설하고 첫 방송으로 이날 오후 1시에 ‘고속국도 251호선(서대전∼회덕) 확장공사 타당성 및 기본 설계 용역 제안서 평가 과정’을 유튜브를 통해 실시간으로 국민에게 공개한다.생중계 종료 후에도 평가 영상을 채널에 상시 공개해 입찰 참여 업체들이 평가 과정을 사후에도 확인할 수 있다. 도로공사는 업체 발표부터 질의응답, 최종 결과 발표까지 전 과정을 송출해 평가 과정의 투명성은 물론 평가의 일관성을 높이는 효과가 기대된다고 덧붙였다.또 일반 국민이 직접 평가 과정을 검증하는 ‘국민모니터링단’을 운영한다.최근 모집·구성된 ‘국민소통단’ 60명 중 입찰·평가·청렴 분야에 관심과 역량을 갖춘 28명을 선발했다. 국민소통단은 고속도로 서비스 개선을 위해 아이디어 제안·정책 참여·홍보활동 등을 수행한다.‘국민모니터링단’은 이번 고속국도 251호선(서대전∼회덕) 용역 평가부터 첫 활동을 시작하며 현장 참관은 물론 제도 개선 의견 제출, 평가 체크리스트 작성 등 실질적인 역할을 수행할 예정이다.한국도로공사 관계자는 “이번 혁신 방안은 국민과의 소통을 바탕으로 사업자 선정 과정의 공정성과 투명성을 한 단계 높이기 위한 실천”이라며 “앞으로 공공기관 입찰문화의 새로운 기준을 세우는 청렴 공기업으로 자리매김하겠다”고 밝혔다.김천=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지