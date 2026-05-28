조달청, 시설공사 브로커·입찰견적대행사 불법행위 근절 나서

개정안이 시행되면 기존에 물품·용역 입찰에만 적용됐던 브로커의 불공정행위 금지 의무가 공사 입찰까지 확대된다.

특히 브로커·입찰견적대행사에 대한 정의를 내리고 불공정행위를 구체화했다.

브로커는

입·낙찰 과정에 개입해 직접 이익을 얻거나 입찰자 등에게 이익을 얻게 하는 자’로, 입찰견적대행사는 ‘입찰자의 산출내역서 작성을 지원·제공하는 개인 또는 법인’으로 각각 정의했다.

불법행위가 적발되면 형사고발 등의 조치도 가능해진다.

브로커와 입찰견적대행사뿐 아니라 관여·협조한 입찰자까지 형사고발할 예정이다. 처벌 결과에 따라 입찰참가 자격제한 처분도 함께 받게 된다.

이밖에 페이퍼컴퍼니 퇴출을 위해 최근 시행된 ‘입찰자격 사실조사’ 근거를 ‘공사입찰특별유의서’에 추가했다.

조달청은 불공정행위를 상시 감시할 수 있는 신고창구도 개설하기로 했다. 조달청 홈페이지 ‘공사 브로커 등 불공정행위 신고센터’를 통해 불공정행위 제보를 접수할 계획이다.