조달청, 시설공사 브로커·입찰견적대행사 불법행위 근절 나서
조달청이 시설공사 입찰 시 브로커·입찰견적대행사의 불법행위를 차단하기 위해 관련 규정 개선에 나선다.
조달청은 ‘공사입찰특별유의서’와 ‘공공주택 공사입찰특별유의서’ 개정안을 29일부터 시행한다고 28일 밝혔다.
개정안이 시행되면 기존에 물품·용역 입찰에만 적용됐던 브로커의 불공정행위 금지 의무가 공사 입찰까지 확대된다.
특히 브로커·입찰견적대행사에 대한 정의를 내리고 불공정행위를 구체화했다.
브로커는 ‘입·낙찰 과정에 개입해 직접 이익을 얻거나 입찰자 등에게 이익을 얻게 하는 자’로, 입찰견적대행사는 ‘입찰자의 산출내역서 작성을 지원·제공하는 개인 또는 법인’으로 각각 정의했다.
불공정 행위는 브로커 등이 다수 입찰자의 입찰가격을 모의·조율해 균형가격을 조작하는 행위, 입찰가격을 공유하거나 유사한 내역서를 배포해 담합을 유도하는 행위, 불공정행위의 대가로 성공보수를 요구하거나 받는 행위 등으로 규정했다.
불법행위가 적발되면 형사고발 등의 조치도 가능해진다. 브로커와 입찰견적대행사뿐 아니라 관여·협조한 입찰자까지 형사고발할 예정이다. 처벌 결과에 따라 입찰참가 자격제한 처분도 함께 받게 된다.
이밖에 페이퍼컴퍼니 퇴출을 위해 최근 시행된 ‘입찰자격 사실조사’ 근거를 ‘공사입찰특별유의서’에 추가했다.
조달청은 불공정행위를 상시 감시할 수 있는 신고창구도 개설하기로 했다. 조달청 홈페이지 ‘공사 브로커 등 불공정행위 신고센터’를 통해 불공정행위 제보를 접수할 계획이다.
백승보 조달청장은 “공공조달 시장에서 공정한 경쟁을 저해하는 위법행위는 결코 용납될 수 없다”며 “비정상적인 브로커의 시장 왜곡 행위를 엄단하고, 실력 있는 건설업체가 기회를 얻는 정당한 입찰환경을 만들겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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