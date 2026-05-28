울산시, 세계 창업생태계 391위

1년 만에 155계단 ‘수직 상승’



스타트업허브부터 500억 펀드까지





울산시가 국내를 대표하는 기술 창업 도시로 빠르게 부상하고 있다.



울산시는 글로벌 스타트업 분석 기관인 ‘스타트업블링크(StartupBlink)’가 발표한 ‘세계 창업기업 생태계 2026 지수(Global Startup Ecosystem 2026 Index)’에서 세계 391위를 기록했다고 28일 밝혔다.



이는 지난해 546위로 세계 순위에 처음 진입한 이후 1년 만에 155계단이나 수직 상승한 수치다. 동아시아 지역 순위에서도 지난해보다 14계단 상승한 32위에 이름을 올렸다.



이번 성과는 울산이 가진 탄탄한 산업 기반과 기술 창업 지원 정책이 시너지를 낸 결과로 분석된다.



울산은 환경 정화 기술(클린테크) 분야에서 국내 선두이자 동아시아 4위 수준의 독보적인 경쟁력을 인정받았다. 에너지·환경 분야 역시 국내 3위에 올랐다. 특히 생태계 성장률은 동아시아 4위 수준인 145%를 기록했다.







울산시는 오는 2030년까지 세계 100위권 창업도시 진입 목표를 세웠다.



이를 위해 향후 5년 내에 원천기술(딥테크) 창업기업 500개 육성, 산업융합 인공지능(AI) 인재 500명 양성, 대기업 중심 현장 실증 150건 등을 본격 추진한다.



시는 대학, 연구기관, 대기업을 아우르는 합동 추진단을 구성하고, 울산의 3대 주력산업인 자동차·조선·석유화학에 기반한 미래 이동수단(모빌리티), 친환경·에너지, 인공지능(AI)을 3대 중점 분야로 선정해 지역 특화형 창업생태계를 고도화할 계획이다.



아울러 조선해양 분야의 개방형 혁신(오픈이노베이션) 공간인 ‘조선해양 스타트업 파크’를 조성하고 창업가들의 정주 여건을 개선해 전주기 지원 체계를 더욱 공고히 할 방침이다.



울산시 관계자는 “원천기술과 제조 인공지능을 기반으로 세계적인 창업도시로 도약해 글로벌 100위권 안에 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.



울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 울산시가 국내를 대표하는 기술 창업 도시로 빠르게 부상하고 있다.울산시는 글로벌 스타트업 분석 기관인 ‘스타트업블링크(StartupBlink)’가 발표한 ‘세계 창업기업 생태계 2026 지수(Global Startup Ecosystem 2026 Index)’에서 세계 391위를 기록했다고 28일 밝혔다.이는 지난해 546위로 세계 순위에 처음 진입한 이후 1년 만에 155계단이나 수직 상승한 수치다. 동아시아 지역 순위에서도 지난해보다 14계단 상승한 32위에 이름을 올렸다.이번 성과는 울산이 가진 탄탄한 산업 기반과 기술 창업 지원 정책이 시너지를 낸 결과로 분석된다.울산은 환경 정화 기술(클린테크) 분야에서 국내 선두이자 동아시아 4위 수준의 독보적인 경쟁력을 인정받았다. 에너지·환경 분야 역시 국내 3위에 올랐다. 특히 생태계 성장률은 동아시아 4위 수준인 145%를 기록했다.시는 ‘울산스타트업허브’를 통한 전주기 지원체계 구축과 UNIST의 딥테크 창업중심대학 선정, 신규 팁스(TIPS) 운영사 확대, 500억원 규모의 지역성장펀드 조성 등 기술 기반 창업 인프라를 대폭 강화한 점이 순위 상승을 견인했다.울산시는 오는 2030년까지 세계 100위권 창업도시 진입 목표를 세웠다.이를 위해 향후 5년 내에 원천기술(딥테크) 창업기업 500개 육성, 산업융합 인공지능(AI) 인재 500명 양성, 대기업 중심 현장 실증 150건 등을 본격 추진한다.시는 대학, 연구기관, 대기업을 아우르는 합동 추진단을 구성하고, 울산의 3대 주력산업인 자동차·조선·석유화학에 기반한 미래 이동수단(모빌리티), 친환경·에너지, 인공지능(AI)을 3대 중점 분야로 선정해 지역 특화형 창업생태계를 고도화할 계획이다.아울러 조선해양 분야의 개방형 혁신(오픈이노베이션) 공간인 ‘조선해양 스타트업 파크’를 조성하고 창업가들의 정주 여건을 개선해 전주기 지원 체계를 더욱 공고히 할 방침이다.울산시 관계자는 “원천기술과 제조 인공지능을 기반으로 세계적인 창업도시로 도약해 글로벌 100위권 안에 진입할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지