‘강제 팔굽혀펴기’ 피해 병사…엄벌 탄원 서명운동

“왜 이런 일이 발생했는지 진실이 밝혀지기를 바라고 다시는 다른 누군가의 아들과 동생이 같은 일을 겪지 않기를 바란다”고 강조했다.

철원군 15사단에서 복무 중인 B상병에게 문제의 가혹행위가 벌어진 건 지난 3월 9일이다.