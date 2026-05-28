‘강제 팔굽혀펴기’ 피해 병사…엄벌 탄원 서명운동
군 간부의 강압적인 팔굽혀펴기 지시로 인해 근육이 녹는 상해를 입은 육군 15사단 병사의 누나가 “생명을 위협하는 가혹행위를 근절하라”며 엄벌을 탄원하고 나섰다.
피해 병사의 친누나 A씨는 28일 엄벌 탄원서에서 “국가를 믿고 동생을 군대에 보냈다. 힘든 군 생활은 감수해야 할 과정이라 생각하며 다치더라도 훈련 중에 발생할 수 있는 사고라고 여기며 참고 견디려 했지만 이 사건으로 모든 것이 무너졌다”고 밝혔다.
A씨는 이 같은 내용을 담은 엄벌 탄원서를 현역 장병을 둔 부모들의 모임인 ‘아프지 말고 다치지 말고 무사 귀환 부모연대’와 함께 군 관련 커뮤니티에 올려 서명받고 있다.
A씨는 “병원에서 죽다 살아난 동생의 모습이 아직도 눈에 선하다. 지금도 동생은 심장과 신장 기능에 대한 지속적인 관찰이 필요하며 외관상 드러나지 않는 통증과 불안 속에서 하루하루를 견디고 있다”고 말했다.
이어 “무엇보다 아직 군 복무가 남아있다는 사실이 저희에게는 너무도 큰 불안과 걱정으로 남아있다”며 “왜 이런 일이 발생했는지 진실이 밝혀지기를 바라고 다시는 다른 누군가의 아들과 동생이 같은 일을 겪지 않기를 바란다”고 강조했다.
그러면서 “부당한 명령으로 인한 가혹행위가 근절되도록 재발 방지를 위한 대책을 책임 있는 군 지휘관을 엄벌하는 데 동참해달라”고 호소했다.
철원군 15사단에서 복무 중인 B상병에게 문제의 가혹행위가 벌어진 건 지난 3월 9일이다.
체력단련실에서 팔굽혀펴기하고 있던 B상병에게 C중사는 “그렇게 깔짝이지 말고 내려가라”며 말하며 B상병의 등 위에서 활동복 상의를 움켜잡고는 들어 올렸다 내리며 ‘강제 팔굽혀펴기’를 반복했다.
극심한 신체적 한계를 느낀 B상병이 “저 너무 힘듭니다. 간부님 이건 아닌 것 같습니다”라며 여러 차례 중단을 요청했으나 C중사는 멈추지 않았고, 결국 100회에 가까운 팔굽혀펴기를 했다.
이후 양팔에 극심한 통증을 느낀 B상병은 근육 세포가 손상되는 횡문근융해증 진단을 받고 2주간 입원 치료를 받았다.
육군 제2군단 군사경찰은 15사단 소속 C중사를 직권남용 등의 혐의로 조사하고 있다.
철원=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
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