의정부시, 여름철 취약 어르신 집중관리…폭염 대응 강화
경기 의정부시가 여름철 폭염 장기화에 대비해 취약 어르신 보호를 위한 대응체계를 본격 가동한다.
의정부시는 폭염에 취약한 노인의 건강과 안전을 보호하기 위해 독거노인과 건강 취약 노인 등을 대상으로 안부 확인과 응급 대응체계를 강화한다고 28일 밝혔다.
시는 노인맞춤돌봄서비스와 재가노인지원서비스 이용자를 중심으로 폭염 피해 예방 활동을 확대하고, 주거환경이 취약하거나 거동이 불편한 노인, 인지 저하자, 야외활동 노출이 많은 노인, 퇴원환자 등 고위험군을 사전에 선별해 집중 관리할 계획이다.
특히 올해 새롭게 시행되는 폭염 중대경보 체계에 따라 중대경보 발령 시 수행인력을 활용해 하루 2회 이상 안부를 확인하고 건강 상태를 점검한다.
이와 함께 폭염 취약 시간대 외출 자제와 충분한 수분 섭취 등 건강수칙과 예방 행동 요령도 집중 안내할 예정이다.
주요 추진 내용은 안전 확인 강화 및 상황보고 체계 운영, 폭염 대비 행동요령 홍보, 고위험군 집중관리, 유관기관 협조체계 강화, 무더위쉼터 이용 활성화 등이다.
또한 수행기관은 취약 노인 가구를 대상으로 냉방기기 작동 여부와 주거환경 상태를 사전에 점검하고, 필요할 경우 민간자원과 연계한 지원도 강화할 방침이다.
시 관계자는 “폭염에 취약한 어르신들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 촘촘한 보호체계를 운영하겠다”며 “폭염 피해 예방과 안전관리에 최선을 다하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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