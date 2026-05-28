부양가족 등 허위 등록해 아파트 분양받은 11명 검거
인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 허위 청약 자격으로 아파트를 분양받은 혐의(주택법 및 주민등록법 위반)로 40대 남성 A씨 등 11명을 불구속 입건해 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.
A씨 등은 2024∼2025년 노부모(65세 이상 직계존속)를 부양가족으로 등록해 가점을 신청하거나 실제 거주지와 다른 주소지에 세대원으로 등록하는 방식으로 인천 일대 아파트를 분양받은 혐의를 받는다.
이들은 무주택 세대 구성원 또는 해당 지역 거주자와 같은 특별공급 청약 자격을 얻기 위해 허위로 노부모를 부양한다고 등록하거나 친인척 거주지로 전입 신고를 한 것으로 조사됐다.
경찰은 국토교통부로부터 인천 일대 아파트 청약 당첨자 중 일부가 허위 자격으로 분양받은 정황이 있다는 수사의뢰를 받은 뒤 계약서 등 관련 자료를 분석해 증거를 확보했다.
인천경찰청 관계자는 “부정 청약으로 확정되는 경우 3년 이하 징역 또는 3000만원 이하 벌금 등 형사처벌뿐 아니라 계약취소(주택환수) 및 계약금(분양가 10%) 몰수 조치가 뒤따를 수 있다”며 “앞으로도 부동산 특별단속을 지속적으로 실시해 부동산 공급질서 교란 행위와 같은 불법행위에 대해 엄정한 단속을 이어갈 방침”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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