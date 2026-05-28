부양가족 등 허위 등록해 아파트 분양받은 11명 검거

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인천경찰청 관계자는 “부정 청약으로 확정되는 경우

형사처벌뿐 아니라 계약취소(주택환수) 및 계약금(분양가 10%) 몰수 조치가 뒤따를 수 있다”며 “앞으로도 부동산 특별단속을 지속적으로 실시해 부동산 공급질서 교란 행위와 같은 불법행위에 대해 엄정한 단속을 이어갈 방침”이라고 말했다.