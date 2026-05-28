가덕신공항 ‘글로벌 물류허브’ 시동… 부산시 실행계획 착수
부산신항 연계 Sea&Air 복합물류 구축
항공사·화주 수요 반영한 전략 수립
배후단지·교통·인센티브 종합 로드맵 마련
부산시가 가덕도신공항을 부산신항과 연계한 글로벌 복합 물류 허브로 육성하기 위한 실행계획 수립에 본격 착수했다. 단순 공항 건설을 넘어 실제 항공 화물과 국제 물류 흐름을 끌어들이는 운영 전략 마련 단계에 들어갔다는 평가가 나온다.
부산시는 28일 오후 시청에서 ‘가덕도신공항 항공 물류 거점 구축 실행계획 수립 용역’ 착수 보고회를 열고 항공 물류 체계와 해상-항공(Sea&Air) 복합 물류 기반 구축 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 용역은 지난 3월 대우건설 컨소시엄이 가덕도신공항 건설 설계에 착수하면서 사업이 본궤도에 진입한 데 따라 추진됐다. 시는 공항 개항 이후 여객과 물류 기능이 유기적으로 작동할 수 있도록 실행 중심의 항공 물류 전략을 마련한다는 방침이다.
핵심은 부산신항과 연계한 Sea&Air 복합 물류 체계 구축이다. 부산항의 해상 물류 경쟁력과 가덕도신공항의 항공 물류 기능을 결합해 글로벌 환적·복합운송 거점으로 육성하겠다는 구상이다.
시는 이번 용역을 통해 국내외 물류 시장 동향과 선진 사례를 분석하고 공항 이용 수요와 물동량 특성 등을 반영한 단계별 실행계획을 수립할 계획이다. 용역 기간은 이번 달부터 내년 10월까지 약 18개월이다.
특히 기존의 인프라 중심 접근에서 벗어나 항공사와 물류기업, 화주 등 실제 공항 이용 주체들의 수요를 적극 반영하겠다는 점도 눈길을 끈다. 시는 항공 물류 기능뿐 아니라 배후 단지, 연계 교통망, 인센티브 제도 등 공항 운영 전반을 포괄하는 전략을 마련할 예정이다.
이날 착수보고회에는 신공항추진본부와 해운항만과, 트라이포트기획과 등 관련 부서를 비롯해 산학 전문가 등 15명이 참석해 과업 수행 방향과 추진 계획 등을 논의했다.
김경덕 부산시장 권한대행은 “가덕도신공항이 글로벌 물류 허브 공항으로 실질적인 기능을 수행하기 위해서는 활발한 노선 운영과 화물 유치 기반 조성이 필수적”이라며 “현장의 목소리와 전문가 의견을 충분히 반영해 실행력 있는 전략을 마련하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사