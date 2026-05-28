한동훈 선전 분위기?…정청래 “일종의 착시현상” 일축

‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’ 출연

더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장이 28일 ‘김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장’에 출연해 발언하고 있다. 유튜브 캡처

이어 부산시장 선거에 출마한 민주당 전재수 후보 거론하면서 “전재수 하정우가

손붙잡고 유권자에게 낮은 자세로, 절실한 자세로 다가가는 게 필요할 거 같다”고 덧붙였다.

보수 진영에서 박근혜 전 대통령이 선거 유세에 뛰어든 것에 대해서는

“탄핵당한 세력과 탄핵시킨 국민들의 대결”이라고 말했다. “

이 대통령을 지지하는 분들께서 투표장에 많이 나오도록 하는 게 승리의 비법이라고 본다”고 강조하기도 했다.

판세와 관련해선 부산의 경우 안정적이며, 경남은 초박빙이라고 진단했다.

전북지사 선거에 나선 무소속 김관영 후보를 놓고는 “청와대 공식 논평을 통해 김 후보의 무소속 출마가 이 대통령과 교감이 있었다는 주장은 (사실이 아닌 것으로) 깔끔하게 해소됐다”며 “김관영은 친명(친이재명)이고, 이원택은 친청(친정청래)이라 살았다는 프레임은 (사실과는) 아무 상관이 없다”고 주장했다.

경기 평택을 재선거에 나선 민주당 김용남 후보와 조국혁신당 조국 후보와의 단일화와 관련해서는 “어제 양당 사무총장이 만나긴 만났는데, 현실적으로 단일화는 좀 어렵게 됐다”고 전했다.