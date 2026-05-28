지방 생산현장 대체할 인간형 로봇 대구서 태어난다
대구시가 구인난 등으로 인력 수급에 어려움을 겪는 지방 생산현장을 보충할 인간형(휴머노이드) 로봇 상용화에 나선다. 휴머노이드 로봇 상용화와 국산화를 위해 구축한 개발·실증 인프라를 적극적으로 활용할 계획이다.
대구시는 지역 제조공정 디지털 전환과 첨단 로봇 생태계 조성을 위한 발판이 될 ‘인공지능(AI) 기반 휴머노이드 로봇 활용 제조 특화 거점센터’(이하 로봇거점센터)를 구축했다고 28일 밝혔다.
한국로봇산업진흥원이 주관한 ‘로봇 플래그쉽 지역거점 구축 사업’ 일환으로 휴머노이드 로봇 실증 기반 구축을 위해 추진된 이 프로젝트에는 대구기계부품연구원과 경북대학교 산학협력단, 아이엠로보틱스, 아이솔 등 지역 산·학·연이 참여했다. 로봇거점센터는 대구기계부품연구원 건물 내에 조성됐다.
대구시에 따르면 최근 지역 제조업계는 생산가능 인구 감소와 청년 유출 등으로 인한 구인난 때문에 인력 공백이 심화되고 있는 상황이다. 이를 보완할 대안으로 휴머노이드 로봇의 실전 도입 필요성이 꾸준히 제기되고 있다.
대구시는 제조현장에 즉시 적용할 수 있는 휴머노이드 로봇 기술 개발과 실증 기반 마련에 초점을 맞춰 로봇거점센터를 운영할 방침이다. 제조 특화 거점 구축, 핵심 요소기술 확보, 전문기업 육성, 협력 네트워크 조성을 중심으로 사업을 추진한다.
시뮬레이션 분석 체계를 확보한 로봇거점센터는 가상환경과 실제 제조 현장을 유기적으로 연계하는 실증 테스트 베드로 활용된다. 특히 휴머노이드 로봇 상용화와 국산화를 위해 ‘이족보행 휴머노이드 로봇 플랫폼’을 개발했다. 키 140㎝, 무게 50㎏ 규모의 휴머노이드 로봇 상용화를 목표로 플랫폼을 가동할 방침이다.
대구시는 지역 내 로봇 공급, 시스템 통합 관련 기업 5곳도 발굴해 육성하고 있으며 현장 맞춤형 전문인력도 양성해 지역 산업의 자생력 강화에 힘을 보탰다.
정의관 대구시 미래혁신성장실장은 “이번 사업을 통해 휴머노이드 로봇 응용 제조 공정의 핵심 전방 기술을 선점한 만큼 대구시가 AI 로봇 수도로 확고하게 자리매김할 수 있도록 전력을 다하겠다”며 “로봇거점센터가 국가로봇테스트필드 인프라와 시너지 효과를 내며 지역 첨단 로봇 생태계 발전을 견인할 것으로 기대한다”고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
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