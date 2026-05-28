한은 금통위원 2명 “기준금리 올려야”…연내 인상 가능성 커졌다

점도표가 가리킨 ‘인상 쪽’ 기류 변화

물가·성장 전망 동반 상향…인상론에 힘 실은 한은

환율 1500원·수도권 집값 불안, 금리 인하론 밀어냈다

신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 취임 후 첫 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

한국은행 금융통화위원회가 28일 기준금리를 연 2.50%로 동결했지만, 금통위원 2명이 인상 소수의견을 내면서 연내 금리 인상 가능성이 커졌다. 올해 들어 기준금리 결정 표결에서 인상 소수의견이 나온 것은 이번이 처음이다.



한은 금통위는 28일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 현 수준인 연 2.50%로 유지하기로 했다. 다만 장용성 위원과 유상대 위원은 기준금리를 연 2.75%로 올리는 것이 바람직하다는 의견을 냈다. 전체 7명 중 5명은 동결에 찬성했지만, 2명이 인상 필요성을 공식 제기하면서 금통위 내부의 기류 변화가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.



이번 결정은 단순한 동결로 보기 어렵다. 금통위는 통화정책방향문에서 “향후 통화정책은 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것”이라고 밝혔다. 앞선 회의에서 주로 ‘동결’과 ‘추가 점검’에 방점이 찍혔다면, 이번에는 향후 정책 방향으로 ‘인상 시기’가 명시된 셈이다.



한국은행 제공 점도표.

금통위원들의 6개월 후 조건부 금리전망도 인상 쪽으로 크게 기울었다. 이번 회의에서 제시된 21개 점 가운데 3.25%가 2개, 3.00%가 10개, 2.75%가 7개였고 현 수준인 2.50%는 2개에 그쳤다. 지난 2월 전망에서는 2.50%가 16개로 대부분을 차지했고 2.75%는 1개에 불과했다. 석 달 만에 금통위원들의 금리 전망 중심이 현 수준 유지에서 추가 인상 쪽으로 이동한 것이다.



배경에는 물가와 성장 전망의 동반 상향 조정이 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 상승률 전망치를 2.1%에서 2.4%로 크게 높였다. 중동전쟁에 따른 국제유가 상승과 환율 불안, 비용 상승 압력이 물가를 다시 밀어올릴 수 있다는 판단이다. 동시에 올해 성장률 전망도 기존 2.0%에서 2.6%로 상향했다. 반도체 수출 호조와 투자 확대, 양호한 소비 흐름이 이어지면서 경기 개선세가 예상보다 강하다고 본 것이다.







신현송 한국은행 총재가 28일 서울 중구 한국은행 본관에서 열린 금융통화위원회 본회의에서 의사봉을 두드리고 있다. 뉴시스

다만 당장 다음 회의에서 인상이 단행될지는 아직 불확실하다. 금통위는 중동사태 전개와 파급 영향에 대한 불확실성이 여전히 높다며 이번에는 현 수준을 유지하는 것이 적절하다고 판단했다. 중동전쟁이 물가를 끌어올리는 동시에 성장에는 부담을 줄 수 있는 만큼, 섣부른 인상도 경기 하방 압력을 키울 수 있다는 점을 의식한 것으로 보인다.



그럼에도 이번 금통위는 한은의 정책 무게중심이 ‘인하 가능성’에서 ‘인상 가능성’으로 옮겨가고 있음을 보여준다. 올해 초까지만 해도 금리 동결 기조 속 일부 인하 가능성이 거론됐지만 이번 회의에서는 실제 표결에서 2명의 인상 소수의견이 나왔다. 물가 전망이 높아지고 성장률도 상향된 만큼 향후 국제유가와 환율, 수도권 주택시장 흐름에 따라 연내 기준금리 인상이 현실화할 가능성이 한층 커졌다는 평가가 제기된다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행 금융통화위원회가 28일 기준금리를 연 2.50%로 동결했지만, 금통위원 2명이 인상 소수의견을 내면서 연내 금리 인상 가능성이 커졌다. 올해 들어 기준금리 결정 표결에서 인상 소수의견이 나온 것은 이번이 처음이다.한은 금통위는 28일 통화정책방향 결정회의를 열고 기준금리를 현 수준인 연 2.50%로 유지하기로 했다. 다만 장용성 위원과 유상대 위원은 기준금리를 연 2.75%로 올리는 것이 바람직하다는 의견을 냈다. 전체 7명 중 5명은 동결에 찬성했지만, 2명이 인상 필요성을 공식 제기하면서 금통위 내부의 기류 변화가 뚜렷해졌다는 평가가 나온다.이번 결정은 단순한 동결로 보기 어렵다. 금통위는 통화정책방향문에서 “향후 통화정책은 물가상승 압력의 확대 정도와 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 기준금리 인상 시기 등을 결정해 나갈 것”이라고 밝혔다. 앞선 회의에서 주로 ‘동결’과 ‘추가 점검’에 방점이 찍혔다면, 이번에는 향후 정책 방향으로 ‘인상 시기’가 명시된 셈이다.금통위원들의 6개월 후 조건부 금리전망도 인상 쪽으로 크게 기울었다. 이번 회의에서 제시된 21개 점 가운데 3.25%가 2개, 3.00%가 10개, 2.75%가 7개였고 현 수준인 2.50%는 2개에 그쳤다. 지난 2월 전망에서는 2.50%가 16개로 대부분을 차지했고 2.75%는 1개에 불과했다. 석 달 만에 금통위원들의 금리 전망 중심이 현 수준 유지에서 추가 인상 쪽으로 이동한 것이다.배경에는 물가와 성장 전망의 동반 상향 조정이 있다. 한은은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 기존 2.2%에서 2.7%로, 근원물가 상승률 전망치를 2.1%에서 2.4%로 크게 높였다. 중동전쟁에 따른 국제유가 상승과 환율 불안, 비용 상승 압력이 물가를 다시 밀어올릴 수 있다는 판단이다. 동시에 올해 성장률 전망도 기존 2.0%에서 2.6%로 상향했다. 반도체 수출 호조와 투자 확대, 양호한 소비 흐름이 이어지면서 경기 개선세가 예상보다 강하다고 본 것이다.금융안정 리스크도 인상론에 힘을 싣고 있다. 한은은 원·달러 환율이 다시 1500원 안팎으로 높아졌고, 수도권 주택가격 오름세와 추가 상승 기대도 확대됐다고 진단했다. 가계대출은 제한적 증가세를 이어가고 있지만 주택 관련 대출 증가폭은 다소 커졌다. 물가와 환율, 부동산 시장이 동시에 불안한 상황에서 기준금리를 올려야 한다는 판단이 금통위 안에서 고개를 든 것으로 풀이된다.다만 당장 다음 회의에서 인상이 단행될지는 아직 불확실하다. 금통위는 중동사태 전개와 파급 영향에 대한 불확실성이 여전히 높다며 이번에는 현 수준을 유지하는 것이 적절하다고 판단했다. 중동전쟁이 물가를 끌어올리는 동시에 성장에는 부담을 줄 수 있는 만큼, 섣부른 인상도 경기 하방 압력을 키울 수 있다는 점을 의식한 것으로 보인다.그럼에도 이번 금통위는 한은의 정책 무게중심이 ‘인하 가능성’에서 ‘인상 가능성’으로 옮겨가고 있음을 보여준다. 올해 초까지만 해도 금리 동결 기조 속 일부 인하 가능성이 거론됐지만 이번 회의에서는 실제 표결에서 2명의 인상 소수의견이 나왔다. 물가 전망이 높아지고 성장률도 상향된 만큼 향후 국제유가와 환율, 수도권 주택시장 흐름에 따라 연내 기준금리 인상이 현실화할 가능성이 한층 커졌다는 평가가 제기된다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지