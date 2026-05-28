“삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업
양대 노총 소속 타워크레인 노동자들이 저가 수주 구조와 안전관리 문제 개선 등을 요구하며 총파업에 돌입했다. 노조는 이번 파업으로 삼성 반도체 공장을 포함해 전국 타워크레인 중 85%가량의 운행이 중단될 수 있다고 경고했다.
28일 건설업계에 따르면 민주노총 건설노조 타워크레인분과위원회와 한국노총 한국타워크레인조종사노조 등 양대 타워크레인 노조는 전날 서울 종로구 청와대 앞에서 기자회견을 열고 총파업 돌입을 선언했다.
양대 노총에 소속된 타워크레인 노조원은 약 3100명으로 전체 타워크레인 조종사 약 3500명 중 상당 부분이 노조원인 셈이다. 노조는 전날 전국 현장의 조합원들에게 일제히 작업 중단과 타워 크레인 점거 투쟁 지침을 내렸다.
노조는 이번 파업으로 삼성전자 반도체 건설 현장과 전국 공공공사 현장 85%의 타워크레인 가동이 중단될 것이라고 주장했다.
타워크레인은 철근, 거푸집, 콘크리트 타설 장비 등 사람이 직접 옮기기 어려운 중량 자재를 고층으로 운반하는 장비다. 사용 일정에 따라 후속 공정이 줄줄이 영향을 받기 때문에 고층 건설 현장의 핵심 장비로 꼽힌다.
실제로 경기 평택 삼성전자 반도체 공장 건설 현장을 포함해 일부 현장에서 파업 첫날부터 차질이 빚어진 것으로 전해졌다.
노조는 이번 파업이 단순한 임금교섭 결렬 때문이 아니라 저가계약 구조와 안전관리 부실, 정부 제도 미비가 누적된 결과라고 주장했다.
노조 측은 “인건비를 제외하면 장비 임대료가 사실상 0원 수준으로 입찰 되는 비정상적 구조가 고착됐다”며 “이 과정에서 임금 삭감과 안전관리 비용 축소가 반복되고 있다”고 밝혔다.
또 일부 건설 현장에서는 법령상 사용 기준과 별개로 5~10년 수준의 자체 연식 제한을 적용해 장비 교체와 저가 경쟁을 유도하고 있다고 주장했다.
건설업계는 타워크레인 가동 중단이 길어지면 입주 차질과 공사 일정 지연, 공사비 증가 등 연쇄 영향이 불가피할 것으로 보고 있다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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