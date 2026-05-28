20대 후반 ‘쉬었음’ 청년, 6년 만에 3만명 늘었다
구직 활동에 나서야 할 20대 후반 청년들의 고용시장 이탈 현상이 심화하고 있다. 일자리를 구하지 않고 ‘그냥 쉬는’ 20대 후반 인구가 3만명 이상 급증하면서, 이 연령대의 노동시장 불참 규모가 6년 만에 최대 폭으로 확대됐다.
28일 국가통계포털(KOSIS) 경제활동인구조사 마이크로데이터에 따르면, 지난달 20대 후반(25~29세) 비경제활동인구는 78만4000명으로 지난해 같은 달보다 3만7000명 증가했다. 이는 4월 기준으로 코로나19 고용 충격이 덮쳤던 2020년(17만4000명) 이후 가장 큰 증가 폭이다.
주목할 점은 20대 후반 전체 인구가 줄고 있음에도 비경제활동인구는 오히려 늘어, 경제활동인구의 감소세가 인구 감소 폭을 넘어서고 있다는 것이다. 지난달 20대 후반 인구는 1년 전보다 7만2000명 줄었지만, 경제활동인구는 10만9000명이나 급감했다. 이 역시 4월 기준으로 2013년(-17만1000명) 이후 최대 감소 폭이다.
비경제활동인구 급증의 핵심 원인은 ‘쉬었음’ 인구의 증가다. ‘쉬었음’은 중대한 질병이나 장애가 없음에도 취업 준비 등 특별한 활동 없이 쉬는 상태를 뜻한다. 지난달 20대 후반 ‘쉬었음’ 인구는 1년 전보다 3만1000명 늘어, 4월 기준 2020년(9만6000명) 이후 가장 큰 폭으로 증가했다. 전체 ‘쉬었음’ 인구 규모(22만8000명) 또한 2020년(24만4000명) 이후 최대치를 기록했다.
반면, 학교 등 정규 교육기관에 다니는 인구는 1년 새 1만3000명 증가했다. 취업난을 피해 학교에 남는 청년들이 늘어난 것으로 풀이된다.
‘쉬었음’을 중심으로 한 20대 후반 비경제활동인구 증가는 첫 취업 시기가 늦어지는 구조적 변화와 무관치 않다. 기업들이 신입 공채보다 수시 채용과 경력직을 선호하는 경향이 짙어지면서 청년들의 구직 기간이 길어지고 있다는 분석이다.
한국경영자총협회(경총)가 지난달 발표한 ‘청년 일자리 창출을 위한 개선 과제’에 따르면 1995~1999년생의 첫 취업 소요 기간은 평균 12.77개월(2024년 기준)로 나타났다. 이는 과거 1975~1979년생(2004년 기준, 10.71개월)과 비교해 두 달 이상 늘어난 수치다.
이처럼 취업 준비 기간이 장기화되면서 아예 구직 활동을 포기하고 ‘쉬었음’을 택하는 20대도 지속해서 늘고 있다. 경총 보고서에 따르면 2004년 8만4000명에 불과했던 20대 ‘쉬었음’ 인구는 2024년 기준 21만7000명으로 급증했다.
한명오 기자 myungou@kmib.co.kr
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