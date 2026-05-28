안민석, 김포·고양서 학교 신설·무상통학버스 공약 제시
안민석 경기도교육감 민주진보 단일후보가 김포와 고양 유세에서 학교 신설과 무상통학버스 도입, 노후학교 개선 등을 중심으로 지역 맞춤형 교육 공약을 제시했다.
안 후보는 지난 27일 김포 북변5일장 유세와 고양 화정역 집중유세에서 학교 부족과 통학 불편, 지역 간 교육 불균형 문제 해결을 핵심 과제로 제시하며 김포 본동 중학교와 고양 지축지구 고등학교 신설 추진 계획을 밝혔다.
안 후보는 김포 유세에서 “교육은 답이 없다는 체념과 패배주의를 끝내야 한다”며 “아이와 학부모, 교사가 모두 행복한 교육 환경을 만들기 위해 출마했다”고 말했다.
이어 김포 지역 공약으로 본동 중학교 신설과 함께 고촌중학교 수영장을 학생과 지역 주민이 함께 활용할 수 있도록 개방을 추진하겠다고 밝혔다. 또한 학생들의 통학 부담 해소를 위해 무상통학버스 도입을 약속했다.
안 후보는 “김포는 불합리한 학군 조정으로 학생들이 장거리 통학을 하고 있다”며 “시청과 협의해 학생들이 요금 부담 없이 이용할 수 있는 무상통학버스를 추진하겠다”고 강조했다.
고양 화정역 유세에서는 일산과 덕양 지역 간 교육 불균형 문제를 주요 현안으로 언급했다.
안 후보는 “고양의 가장 큰 교육 문제는 지역 간 격차”라며 “일산 지역은 노후학교 환경 개선을 적극 지원하고, 덕양 지역은 과밀학급 해소를 위해 학교 신설을 추진하겠다”고 밝혔다.
특히 “지축지구 고등학교 신설은 반드시 필요하다”며 “지축지구 고교 설립을 적극 추진하겠다”고 강조했다.
안 후보는 공교육 혁신 방안으로 문해력과 문화예술, 스포츠 교육을 결합한 ‘LAS 교육’도 제시했다. 그는 “책 읽고 토론하며 악기와 운동을 배우는 공교육으로 경쟁 중심 교육을 바꾸겠다”고 말했다.
또한 느린학습자와 장애학생, ADHD 학생, 이주배경 학생, 아동 당뇨 및 중증 알레르기 질환 학생 등 특별한 관심이 필요한 학생들을 위한 ‘손난로 교육’ 정책도 추진하겠다고 밝혔다.
안 후보는 “학교와 지역의 벽을 허물면 교육은 달라질 수 있다”며 “김포와 고양의 학교 부족과 통학 불편, 지역 교육 불균형 문제를 해결하고 경기교육의 대전환을 이루겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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