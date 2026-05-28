충남도, 수난사고 지역에 AI CCTV 설치…드론 투입
충남도는 지능형(AI) CCTV와 드론을 이용해 여름철 수상 안전사고 예방에 나섰다.
28일 도에 따르면 사고 발생 빈도가 높은 금산군 기러기공원 등 금강 주변 13곳에 AI CCTV를 설치해 감시하기로 했다.
AI CCTV는 입수 금지 구역이나 사고 위험 지역에 물놀이객 등이 진입할 경우 자동 인식해 경고 방송을 송출하고, 관리자에게 알림 메시지를 보낸다.
또 실종자 수색 위주로 사용하던 드론 35대를 투입해 현장과 재난안전상황실 간 소통을 지원하고, 촘촘한 감시 체계를 완성할 계획이다.
도는 하천·계곡 등 내수면 안전관리요원을 지난해 60명에서 올해 112명으로 증원한다. 장기적으로 안전관리요원 근무 시간을 하루 8시간에서 4시간으로 줄여 탄력적으로 운용할 예정이다.
이밖에 내수면 위험 구역에 대한 통제 실효성을 높이기 위해 퇴거명령 불응 시 경찰과 공조해 강경 대응할 방침이다.
음주 수영객에 대해서는 안전요원이 계도 실적을 기록하는 복무일지를 작성하도록 해 대응을 강화한다. 또 구명조끼 무료 대여소를 상시 운영해 도민들의 안전수칙 준수을 유도할 계획이다.
양승찬 도 자치안전실장은 “물놀이 사고 위험 구역에 공공 안전요원을 배치하고, 첨단 장비 투입으로 감시 사각지대를 해소해 수난 사고 없는 안전한 충남을 만들어 갈 것”이라고 말했다.
2021년부터 지난해까지 5년 동안 6∼8월 사이 지역에서 발생한 수난 사망자 수는 총 41명으로 집계됐다.
성별로는 남성이 37명으로 90.2%를 차지했고, 연령대는 50대가 9명으로 가장 많았다. 사망 원인은 안전 부주의가 11명으로 1위를 차지했다.
사망자의 27% 가량은 낚시(5명), 해루질(3명), 다슬기 채취(3명) 중 변을 당한 것으로 나타났다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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