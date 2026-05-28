시사 전체기사

충남도, 수난사고 지역에 AI CCTV 설치…드론 투입

입력:2026-05-28 17:00
공유하기
글자 크기 조정
충남도청사. 충남도 제공

충남도는 지능형(AI) CCTV와 드론을 이용해 여름철 수상 안전사고 예방에 나섰다.

28일 도에 따르면 사고 발생 빈도가 높은 금산군 기러기공원 등 금강 주변 13곳에 AI CCTV를 설치해 감시하기로 했다.

AI CCTV는 입수 금지 구역이나 사고 위험 지역에 물놀이객 등이 진입할 경우 자동 인식해 경고 방송을 송출하고, 관리자에게 알림 메시지를 보낸다.


또 실종자 수색 위주로 사용하던 드론 35대를 투입해 현장과 재난안전상황실 간 소통을 지원하고, 촘촘한 감시 체계를 완성할 계획이다.

도는 하천·계곡 등 내수면 안전관리요원을 지난해 60명에서 올해 112명으로 증원한다. 장기적으로 안전관리요원 근무 시간을 하루 8시간에서 4시간으로 줄여 탄력적으로 운용할 예정이다.

이밖에 내수면 위험 구역에 대한 통제 실효성을 높이기 위해 퇴거명령 불응 시 경찰과 공조해 강경 대응할 방침이다.


음주 수영객에 대해서는 안전요원이 계도 실적을 기록하는 복무일지를 작성하도록 해 대응을 강화한다. 또 구명조끼 무료 대여소를 상시 운영해 도민들의 안전수칙 준수을 유도할 계획이다.

양승찬 도 자치안전실장은 “물놀이 사고 위험 구역에 공공 안전요원을 배치하고, 첨단 장비 투입으로 감시 사각지대를 해소해 수난 사고 없는 안전한 충남을 만들어 갈 것”이라고 말했다.

2021년부터 지난해까지 5년 동안 6∼8월 사이 지역에서 발생한 수난 사망자 수는 총 41명으로 집계됐다.

성별로는 남성이 37명으로 90.2%를 차지했고, 연령대는 50대가 9명으로 가장 많았다. 사망 원인은 안전 부주의가 11명으로 1위를 차지했다.

사망자의 27% 가량은 낚시(5명), 해루질(3명), 다슬기 채취(3명) 중 변을 당한 것으로 나타났다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
태안 앞바다서 체포된 中 반체제 인사 구속영장 기각
“압수수색 왔다”며 내민 경찰 신분증, AI로 만든 가짜였다
이란혁명수비대 “미 공군기지 공격…결과는 미국 책임”
제주서 폭포 절벽으로 추락한 반려견, 해경이 구조
한동훈 선전 분위기?…정청래 “일종의 착시현상” 일축
코스피 ‘8천피’ 여파… 국민연금 170조 매도폭탄 터지나
“삼성 반도체 공장 멈추겠다” 타워크레인 노동자 총파업
‘한덕수 재판서 위증’ 윤석열 전 대통령에 무죄 선고
국민일보 신문구독