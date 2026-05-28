[속보] ‘한덕수 재판서 위증’ 윤석열 전 대통령 무죄
한덕수 전 국무총리의 내란 재판에서 위증한 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 1심에서 무죄를 선고받았다.
서울중앙지법 형사합의32부(부장판사 류경진)는 28일 위증 혐의로 재판에 넘겨진 윤 전 대통령에게 무죄를 선고했다.
조은석 내란 특별검사팀은 징역 2년을 구형했었다.
재판부는 “윤 전 대통령이 한 전 총리의 권유와 상관없이 처음부터 국무위원을 소집하려는 계획을 가지고 있었을 가능성은 높아 보인다”고 판단했다.
윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 혐의 재판에 증인으로 출석해 12·3 계엄 선포 전 국무회의 소집 경위와 관련해 “원래부터 국무회의를 할 생각이었다”는 취지로 허위 증언한 혐의를 받는다.
윤 전 대통령은 당시 재판에서 “한 전 총리가 ‘합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의를 소집하자’고 건의했느냐”는 특검팀 질문에 “국무위원들이 외관을 갖추려고 온 인형도 아니고, 너무 의사가 반영된 질문 아니냐”고 답했다.
윤 전 대통령은 재판에서 “정확한 기억은 없지만 국무회의 필요한 요건을 갖춰야 된다는 생각을 하고 있었습니다”라고 말하기도 했다.
“원래부터 증인은 그런 생각을 가지고 있었다는 말씀이신가요”라는 재판장의 질문에는 “예”라고 답했다.
윤 전 대통령은 이와 별개로 비상계엄 선포와 관련한 내란 우두머리 혐의로 재판에 넘겨져 1심에서 무기징역을 선고받고 항소심 재판을 받고 있다.
지난해 1월 대통령 경호처 직원을 동원해 공수처의 체포영장 집행을 막은 혐의 등으로도 기소돼 2심에서 징역 7년을 선고받기도 했다. 이 사건은 현재 상고심 심리가 이뤄지고 있다.
이밖에 비상계엄 명분을 만들기 위해 드론작전사령부에 평양 무인기 투입 작전을 지시한 혐의로도 기소돼 내달 21일 1심 선고를 앞두고 있다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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