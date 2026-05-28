전남도-日오사카부, 국제행사 운영 경험·협력 확대 논의
국제박람회 사후 활용 전략·MICE 산업 연계 방안 정책 협력 공감 -
- 관광·문화·첨단산업·에너지 분야 등 지방정부 교류 확대키로 -
전남도가 일본 오사카부를 방문해 국제박람회 개최 경험과 국제행사 운영 전략, 지역 간 실질적 협력 확대 방안에 대해 논의했다.
28일 전남도에 따르면 김영록 전남도지사는 전날 일본 오사카부 청사에서 요시무라 히로후미 오사카부 지사와 만나 이같은 방안에 대해 심도있는 논의를 가졌다.
김 지사는 2012여수세계박람회 개최 경험과 현재 추진 중인 2026여수세계섬박람회 준비 상황을 설명하며, 국제박람회의 사후 활용 전략과 관광·MICE 산업 연계 방안의 정책적 협력 필요성을 강조했다.
오사카가 2025 오사카·간사이 국제박람회를 성공적으로 개최하고 엑스포 이후 유메시마 지역을 복합리조트(IR)와 국제 MICE 거점으로 발전시키는 점에 주목하며, 박람회 이후 도시 활용 모델에 대한 경험 공유의 중요성을 언급했다.
또한 2019년 오사카 G20 정상회의 개최 경험과 관련해 대규모 국제행사 운영 노하우, 도시 운영 체계, 안전관리, 국제협력 시스템 구축 사례 등에 대해서도 심도 있는 의견을 나눴다. 이러한 경험이 향후 전남도의 국제행사 유치 및 운영 전략 수립에도 도움이 될 것이라는 데 양측이 공감했다.
양측은 관광, 문화, 첨단산업, 에너지 등 다양한 분야에서 지방정부 간 교류 확대 필요성에도 뜻을 같이하고 실질적 사업 발굴을 위해 지속 협력하기로 했다.
김 지사는 “오사카부는 국제박람회와 G20 정상회의 등 세계적 행사를 성공적으로 개최한 경험을 가진 도시로, 전남도가 추진 중인 국제행사 및 미래 전략산업 발전에 중요한 협력 파트너”라며 “앞으로도 한일 지방정부 간 교류를 더욱 확대해 실질적인 성과로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.
이어 “전남광주통합특별시 출범 이후에도 지속적 교류를 희망한다”며 “무안공항이 조속히 재개항해 무안-오사카 직항이 열려 관광분야 협력과 발전이 있길 기대한다”고 덧붙였다.
오사카부는 금융, 제조, 서비스업 등 다양한 산업이 집적된 일본의 대표적인 경제 중심지 중 하나로 1970 오사카 엑스포, 2019 G20 오사카 정상회의, 2025 오사카 엑스포 등 수많은 국제적인 행사를 성공적으로 개최했다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
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