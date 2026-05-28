고양시, 일자리대책 본격화…맞춤형 고용 생태계 확장
고용률 67.7%·취업자 55만4000명 목표
고용서비스 등 438개 일자리 사업 추진
경기 고양시가 첨단산업 육성과 맞춤형 인재 양성을 중심으로 한 ‘2026년 일자리대책 세부계획’을 추진하며 양질의 고용 생태계 확대에 나선다.
고양시는 올해 고용률 67.7%, 취업자 수 55만4654명 달성을 목표로 ‘2026년 일자리대책 세부계획’을 수립·공시하고 직접 일자리, 직업능력개발훈련, 고용서비스 등을 포함한 438개 사업을 추진한다고 28일 밝혔다.
시는 자족도시 조성과 연계한 일자리 창출, 지역 맞춤형 일자리 거버넌스 구축, 계층별 균형 일자리 확대, 지속가능한 고용 기반 조성 등을 핵심 전략으로 설정했다.
특히 스마트농업과 원예·화훼산업 등 지역 특화산업과 바이오·드론·영상 등 첨단산업 활성화에 집중해 미래형 일자리 기반을 강화할 계획이다.
청년층을 위한 ‘청년일자리 미래패키지’ 운영도 확대한다. 청년들의 일경험과 취업·창업을 지원하는 한편, 중장년층과 경력단절여성 등 취업 취약계층을 위한 맞춤형 고용 안전망도 강화해 시민 체감형 일자리 정책을 추진한다.
고양시는 실무형 인재 양성을 위한 ‘고양맞춤형 일자리학교’ 운영도 본격화했다. 총 1억6천만 원 규모로 추진되는 이번 사업은 민간 전문기관과 협력해 기업 수요에 맞춘 직무 중심 교육과정을 제공한다.
교육과정은 물류 현장실무자 양성과정, 건물종합관리 전문가 양성과정, 바이오산업 인력 양성과정 등 3개 분야로 운영되며 총 75명이 참여한다.
수행기관은 교육생 모집부터 실무 교육, 현장실습, 취업 연계까지 전 과정을 맡아 교육과 취업이 연계되는 원스톱 체계를 구축할 예정이다.
미래 기술 인재 양성을 위한 기반도 확대된다. 고양시는 최근 경기도일자리재단이 실시한 ‘경기도기술학교 북부 캠퍼스’ 유치 공모에서 최종 대상지로 선정됐다.
북부 캠퍼스는 덕양구 성사동 창조혁신캠퍼스 성사 9층에 약 825㎡ 규모로 조성되며 오는 6~7월 개소를 목표로 하고 있다.
캠퍼스에서는 전기설비와 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 자동화 등 현장 중심 전문 교육과정을 운영해 지역 산업 수요에 대응하는 핵심 인재를 양성할 계획이다.
특히 AI 기반 교육과정은 내일꿈제작소에서 사전 운영에 들어갔으며, 시는 창조혁신캠퍼스 내 유휴공간 활용을 통해 예산 절감 효과와 함께 하반기 80여 명의 교육생 유입에 따른 지역경제 활성화도 기대하고 있다.
시는 북부 캠퍼스의 안정적인 운영을 위해 경기도일자리재단과 업무협약(MOU)을 체결했으며, 지역 산업에 필요한 전문 인재 양성을 위한 협력 체계를 지속 강화해 나갈 방침이다.
시 관계자는 “모든 세대가 일터를 통해 꿈을 실현할 수 있도록 지역 특성을 반영한 맞춤형 고용 정책을 확대하겠다”며 “양질의 일자리가 선순환하는 지속가능한 일자리 도시 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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