공수처도 조작기소 특검법에 우려 “신중 검토 필요”
고위공직자범죄수사처가 더불어민주당의 ‘조작기소 특검법’과 관련해 신중한 검토가 필요하다는 의견을 국회에 낸 것으로 드러났다.
28일 구자근 국민의힘 의원실에 따르면 공수처는 의원실에 제출한 조작기소 특검법 관련 검토의견서에서 우려를 표명했다. 공수처는 “특정 사안에 대해 특검 수사가 필요한지 여부 등은 입법권을 가진 국회가 입법 정책적으로 결정할 사항”이라면서도 “특검이 공소유지 중인 사건을 이첩받아 공소유지 여부를 결정할 수 있도록 해 그 공소를 취소할 수 있게 한 부분은 권력 분립의 원칙 등에 반할 여지가 있어 신중한 검토가 필요하다는 의견”이라고 밝혔다.
앞서 민주당이 발의한 특검법은 특검이 필요하다고 판단할 경우 검사가 수사, 기소 또는 공소유지 중인 사건에 대해 이첩을 요구할 수 있고 해당 기관장은 이에 따라야 하며 특검은 이첩받은 사건의 공소유지 업무를 수행한다고 적시했다. 공소유지 여부를 결정할 권한을 특검에 주겠다는 것이다.
민주당은 대장동 사건과 쌍방울 대북송금 의혹 사건 등 12개 사건을 겨냥해 지난달 30일 특검법을 발의했다. 이후 야권을 중심으로 반발이 일자 속도 조절에 나섰다. 지방선거를 앞두고 역풍을 의식했다는 해석이다.
이재명 대통령은 지난 4일 특검 관련해 “구체적 시기와 절차에 대해서는 민주당이 국민적 의견 수렴과 숙의를 거쳐 판단해달라”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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