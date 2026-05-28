[속보] 한은, 8연속 기준금리 연 2.50% 동결…성장률 2.6%로 상향
한국은행 금융통화위원회(금통위)가 28일 통화정책방향회의에서 기준금리를 연 2.50%로 유지하기로 했다. 정부의 시장 안정 조치에도 원·달러 환율이 1500원에 육박하고 있고, 중동 전쟁발 물가 불안이 가시화되는 형국이다. 수도권 집값 불안도 여전한 만큼 금융 안정에 무게를 둔 것이라는 분석이 나온다.
앞서 한은은 2024년 10월 기준금리를 0.25% 포인트 내리는 이른바 ‘베이비컷’을 단행하며 통화정책을 완화하기 시작했다. 이후 지난해 2월과 5월 두 차례 연속 기준금리를 인하했다.
다만 지난해 7·8·10·11월과 올해 1·2·4월에는 가계부채와 집값 변동성을 고려해 기준금리를 동결했다. 이번 금통위에서도 한은이 기준금리를 동결을 선택한 만큼, 지난해 7월 10일 이후 다음 회의(7월 16일) 전까지 약 1년 동안 기준금리가 연 2.50%로 묶이게 됐다.
한은이 8번 연속으로 금리를 동결한 배경에는 중동 전쟁에 따른 경제 불확실성이 꼽힌다. 지난 2월 말 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 중동 전쟁이 석 달째 이어지는 가운데 종전 협상이 막판 진통을 겪고 있다.
만약 미국과 이란 간의 종전 협상이 극적으로 타결되고 호르무즈 해협이 전격 개방될 경우 국제 유가가 하락하고 미국 국채 금리 상승세도 진정될 전망이다. 반면 확전 양상으로 흐를 경우 금융시장이 큰 충격을 받게 된다.
물가도 변수다. 중동 전쟁 장기화로 국제 유가가 높은 수준을 유지하면서 최근 국내 생산자물가와 소비자물가가 차례로 크게 오르고 있다.
지난 4월 생산자물가지수는 2.5% 상승해 외환위기 때인 1998년 2월(2.5%) 이후 가장 큰 폭으로 올랐다. 특히 원재료가 28.5% 급등해 1980년 통계 작성 이후 역대 최고치를 기록했다. 같은 달 소비자물가지수 역시 2.6% 올라 목표 수준(2.0%)을 상회했다. 석유류가 21.9% 올라 러시아·우크라이나 전쟁 초기인 2022년 7월(35.2%) 이후 3년 9개월 만에 최고 상승률을 보였다.
소비자물가 상승률도 올해 1월과 2월 2.0%로 안정됐으나 3월 2.2%, 4월 2.6% 등으로 크게 뛰었다. 5월 오름폭은 더 확대될 것으로 한은은 보고 있다.
다만 한은이 올해 안에 금리를 인상할 수 있다는 의견에도 힘이 실리고 있다. 반도체를 중심으로 한 수출 호조로 성장 지표는 크게 개선되고 있기 때문이다.
올해 1분기 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 1.7%(직전 분기 대비 속보치)에 달했다. 한은이 지난 2월 제시한 전망치(0.9%)의 두 배에 가까웠다. 그만큼 통화 완화를 통한 경기 부양 필요성은 줄어들고, 오히려 수요 측 물가 상방 압력이 커졌다는 의미다.
한·미 금리 역전 현상이 지속되는 가운데 1500원을 넘나드는 원·달러 환율도 고민거리다. 이번달 초 1440원대까지 하락했던 환율은 외국인 투자자의 국내 주식 매도세 등의 영향으로 반등해 지난 22일 장중 1520원에 바짝 다가섰다. 1540원대에 육박했던 지난 3월 말과 비교하면 낮은 수준이지만, 언제 다시 튀어 오를지 안심하기 어려운 상태다.
집값 불안도 여전하다. 한국부동산원에 따르면, 5월 셋째 주(18일 기준) 서울 아파트 매매가격은 직전 주 대비 평균 0.31% 올랐다. 3주 연속 상승 폭이 확대되면서 정부가 다주택자 양도소득세 중과 유예 종료 방침을 밝힌 1월 넷째 주(0.31%) 수준에 도달했다.
한은은 이날 수정 경제전망도 발표했다. 한은은 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.0%에서 2.6%로 상향 조정했다. 반도체를 중심으로 한 수출 증가세와 내수 경기 회복세를 반영한 결과로 해석된다.
물가상승률 전망은 올해 2.7%, 내년 2.3%로 상향했다. 미국과 이란의 군사적 긴장 고조로 유가가 오름세를 나타낸 점 등을 고려한 것으로 해석된다.
신현송 한은 총재는 이날 취임 후 처음으로 금통위를 주재했다. 네이비색 넥타이를 착용한 신 총재는 오전 8시 59분쯤 서울 중구 한은 금통위 회의장에 도착했다. 많은 취재진이 모였지만 신 총재는 위원장 자리에 가면서 아무 말도 하지 않았다.
미소 띤 표정으로 자리에 앉은 신 총재는 의사봉을 3번씩 2번 두드린 후 회의를 개시했다. 취재진을 향해서는 “수고하셨습니다”라고 말했다. 이창용 전임 총재와는 달리 과묵한 모습이었다.
회의에는 오전 8시 57분부터 황건일·이수형·유상대·김종화·장용성·김진일 위원 등 6명의 금통위원이 차례로 입장했다. 위원들은 일제히 굳은 표정으로 자리에 앉아 회의를 준비했다.
박세환 기자 foryou@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사