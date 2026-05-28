제주에 올해 첫 SFTS 환자 발생
60대·80대 남성 2명 확진
제주에 올해 첫 중증열성혈소판감소증후군(SFTS) 환자가 발생했다.
28일 제주도에 따르면 A씨(65)와 B씨(81)가 전날 보건환경연구원 검사에서 SFTS 양성 판정을 받았다.
이들은 지난 16일과 18일부터 발열과 식욕 저하 등의 증상을 보여 의료기관을 방문했다. 두 사람은 모두 풀이 있는 야외에서 일한 것으로 파악됐다. 현재 제주시 소재 병원에 입원해 치료를 받고 있다.
도는 환자들의 진드기 노출력과 감염 경로를 파악하기 위한 역학조사를 진행 중이다.
SFTS는 제3급 법정감염병으로, 주로 4~11월 바이러스를 보유한 참진드기에 물려 감염된다. 물린 후 2주 이내에 38~40도의 고열·오심·구토·설사 등의 증상이 나타난다.
중증으로 악화할 경우 혈소판·백혈구 감소, 다발성 장기부전 등으로 사망에 이를 수 있다.
제주에서는 2023~2025년 3년 간 총 24명의 환자가 발생해 1명이 숨졌다.
도 관계자는 “최근 기온 상승으로 진드기 활동이 활발해지고 있어 야외활동 시 예방수칙 준수가 무엇보다 중요하다”며 “중증 진행 위험이 높은 고령층은 작업 후 몸에 진드기가 붙어 있는지 반드시 확인하고, 의심 증상이 나타나면 즉시 의료기관을 방문해 진료를 받아달라”고 당부했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
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