배롱나무 꽃 피는 6월에 가봐야 할 곳은?…‘경북 안동’
하회마을·병산서원·전통시장까지…전통·미식 품은 글로벌 관광 도시로 주목
경북 안동시는 최근 성공적으로 개최된 한일정상회담을 계기로 전통문화와 세계유산, 미식, 웰니스 관광이 어우러진 대한민국 대표 관광도시로서의 브랜드 가치를 높이고 있다고 28일 밝혔다.
안동시는 지난 19일 열린 한일정상회담은 안동이 지닌 전통과 품격을 국내외에 알리는 계기가 됐다고 강조했다. 공식 일정 곳곳에 안동의 역사와 문화, 음식, 야간관광 콘텐츠가 담기면서 ‘한국 정신문화의 수도’ 안동만의 관광 경쟁력이 다시 한번 주목받았다는 평가다.
공식 만찬에서는 안동 종가 고조리서 ‘수운잡방’에 기록된 안동찜닭의 원형 요리 ‘전계아’를 비롯해 안동한우갈비, 안동소주, 안동의 밀과 참마를 활용한 월영약과 등이 제공돼 안동 고유의 미식 콘텐츠를 선보였다.
또 한일 정상은 하회마을에서 낙동강 절경을 배경으로 펼쳐지는 전통 야간문화 콘텐츠 ‘하회선유줄불놀이’를 감상했다. 세계유산 공간과 전통 풍류문화가 어우러진 이 장면은 안동 관광이 지닌 품격과 차별성을 보여주는 계기가 됐다.
이번 정상회담은 안동의 전통문화, 미식, 야간관광 콘텐츠가 자연스럽게 어우러질 수 있음을 보여줬다. 하회마을과 선유줄불놀이, 종가음식과 지역 특산물을 활용한 만찬은 안동이 보유한 문화관광 자원의 깊이와 확장 가능성을 확인하게 했다.
안동의 경쟁력은 특정 행사에 그치지 않는다. 안동은 하회마을, 병산서원, 도산서원, 봉정사 등 유네스코 세계유산을 비롯해 한국국학진흥원이 소장한 유교책판, 하회별신굿탈놀이 등 다양한 문화유산을 보유하고 있다.
세계유산과 기록유산, 무형유산이 함께 어우러진 안동은 전통문화의 깊이와 현대적 관광 매력을 동시에 갖춘 글로벌 문화 관광도시로 주목받고 있다.
정상회담 이후 안동은 국제행사 개최지이자 세계인이 찾는 문화 관광도시로 관심을 받고 있다. 하회마을, 봉정사, 월영교, 도산서원 등은 세계유산의 품격과 자연 속 힐링을 함께 경험할 수 있는 대표 관광지다.
하회마을은 전통 한옥과 낙동강, 부용대가 어우러진 안동 대표 관광지로 한국 전통마을의 아름다움과 생활문화를 함께 느낄 수 있다. 봉정사에서는 고즈넉한 산사의 분위기와 역사적 가치를 체험할 수 있으며 템플스테이를 통해 일상에서 벗어나 여유와 쉼을 찾는 웰니스 관광도 가능하다.
6월의 안동은 초여름 정취를 느낄 수 있는 감성 여행지로도 매력이 남다르다.
병산서원과 묵계서원을 중심으로 붉은 배롱나무가 꽃을 피우기 시작하면 전통 한옥과 자연이 어우러진 특별한 풍경이 펼쳐진다. 한적한 분위기에서 초여름의 여유를 즐기고 사진으로 추억을 남기기 좋아 가족과 연인, 친구 단위 관광객에게 추천할 만하다.
숲과 계곡, 고즈넉한 정자가 어우러진 만휴정도 감성여행을 원하는 관광객들에게 꾸준히 사랑받는 명소다. 만휴정은 ‘2026 대구·경북 강소형 잠재관광지’로 선정되며 새로운 관광 콘텐츠로서의 가능성도 인정받았다.
안동 여행에서 전통시장도 빼놓을 수 없다. 찜닭·떡볶이·김밥 등 다양한 먹거리를 즐길 수 있는 구시장은 지역의 생활문화와 미식을 함께 경험할 수 있는 대표 관광코스다.
구시장은 우수한 관광 경쟁력을 인정받아 K-관광마켓 1기에 이어 2기에도 연속 선정됐으며 회담 전날 대통령이 방문하며 관광객들의 관심이 이어지고 있다.
안동시는 이번 한일정상회담을 계기로 전통문화와 미식, 세계유산, 웰니스 관광을 연계한 콘텐츠를 적극 개발하고 관광 수용태세 개선과 국내외 관광마케팅을 통해 대한민국 대표 K-전통문화 관광도시로서의 매력을 널리 알릴 계획이다.
배용수 안동부시장은 “이번 한일정상회담은 안동의 전통문화와 로컬관광 경쟁력을 국내외에 알린 의미 있는 계기”라며 “6월에는 문화와 자연, 미식이 어우러진 안동에서 특별한 전통문화 여행을 즐겨보시길 바란다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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