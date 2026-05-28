“16억 아파트 살게요”… 큰 손 된 ‘삼전 남편·하닉 아내’

사진은 기사와 무관합니다. 국민일보DB

삼성전자에 근무하는 무주택 직원들은 이번 임단협 통과로 주택구입 자금 최대 5억원, 전세자금 최대 3억원을 연 1.5% 금리로 빌릴 수 있게 된다. 상환 기간은 10년이다.

자기자본 3억~4억원에 부모 증여금, 회사 주택대출을 최대한 활용해 먼저 계약하고 부족한 자금은 내년 초 풀릴 성과급으로 메우겠다는 계산인 것이다.