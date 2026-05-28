이란이 종전 협상 합의 체결을 간절히 바라고 있다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언으로 뉴욕 증시가 일제히 최고치 기록을 경신했다.
이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 182.60포인트(0.36%) 오른 50,644.28에 거래를 마쳤다.
스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 1.24포인트(0.02%) 오른 7,520.36에, 기술주 중심의 나스닥지수는 전장보다 18.55포인트(0.07%) 오른 26,674.73에 각각 마감했다.
뉴욕증시 3대 지수가 모두 종가 기준 최고치 기록을 경신했다. 뉴욕증시 3대 지수가 동시에 최고치를 경신해 마감한 것은 지난해 10월 28일 이후 7개월 만에 처음이다.
김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr
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[속보] 긴박한 미-이란 협상… 뉴욕증시 3대 지수 모두 최고치
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