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[속보] 트럼프, “중·러에 이란 HEU 못넘겨…협상 만족하지 않아”

입력:2026-05-28 03:51
수정:2026-05-28 04:01
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도널드 트럼프 미국 대통령은 27일(현지시간) 이란과의 종전 협상에 대해 “지금까지는 그들이 우리가 만족할 수준에 이르지 못했다”고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 내각회의를 주재한 자리에서 “이란은 매우 협상을 성사시키고 싶어 한다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이어 자신이 만족할 만한 합의에 이르게 될 것이라면서 “그렇게(협상 타결)되거나 아니면 우리가 그냥 일을 마무리해야 할 것”이라고 했다.


트럼프 대통령은 이란의 고농축우라늄(HEU) 처리 문제와 관련, 중국이나 러시아가 이를 처리하는 걸 용납할 수 있을지를 묻자 “아니다. 그건 내가 불편할 것”이라고 답했다.

김상기 선임기자 kitting@kmib.co.kr

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