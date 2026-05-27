“에볼라 유행은 거짓말” 전염병보다 빠른 음모론

“NGO가 돈 벌려고 병 퍼뜨렸다”

친구 시신 되찾겠다며 병원 난입

혼란 속 에볼라 의심 환자 도주

지원 삭감·의료 불신에 방역 차질

26일(현지시간) 우간다 캄팔라에서 보호장비를 착용한 적십자사 직원이 소독제를 뿌리는 작업을 받고 있다. 이들은 에볼라 의심 사망자의 시신을 이송하고 있다. AFP연합뉴스

27일(현지시간) 보도했다.

주민들을 겁주고 금을 비롯한 광물에 접근하기 위해 에볼라 유행 자체가 조작됐다는 음모론도 등장했다.

지난 24일(연합뉴스) 콩고민주공화국 이투리주 몽브왈루에서 의료진이 소독 작업에 앞서 보호복을 착용하고 있다. 신화연합뉴스

서방의 역할을 둘러싼 혼란이 커지면서 상황이 더 악화한 것으로 평가된다.

27일(현지시간) 콩고민주공화국 이투리주 부니아 시내 사요 무하메드 학교 운동장에서 무슬림 신자들이 이슬람 명절인 이드 알 아드하 기념 예배에 참석하고 있다. 로이터연합뉴스

27일(현지시간) 콩고민주공화국 북키부주 고마 인근 카냐루친야에서 보호복과 마스크를 착용한 보건 노동자들이 에볼라 예방 조치로 주민들의 체온을 확인하고 있다. EPA연합뉴스

한때 미국에 의존했던 나라들은 이제 어떻게 대응해야 할지 확신하지 못하는 상황이다.

“이제 미국은 신뢰할 수 없는 파트너라는 인식이 있다”고 말했다.