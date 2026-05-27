‘카톡 개편 주도’ 홍민택 CPO, 카카오 떠난다
지난해 카카오톡 대규모 개편을 주도했던 홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 카카오를 떠난다.
27일 업계에 따르면 홍 CPO는 최근 회사에 사의를 밝히고 퇴사 절차를 밟고 있다. 카카오에 합류한 지 1년 3개월 만이다. 퇴사 절차는 다음 달 초 마무리될 전망이다.
업계에서는 지난해 카카오톡 개편 논란이 홍 CPO의 거취에 영향을 미친 것으로 보고 있다. 토스뱅크 최고경영자(CEO) 출신인 홍 CPO는 지난해 2월 카카오에 합류해 ‘빅뱅 프로젝트’라는 이름의 대대적인 카카오톡 업데이트 작업을 추진했다.
이후 지난해 9월 카카오톡 첫 화면인 ‘친구’ 탭을 인스타그램·페이스북과 유사한 격자형 피드로 변경했다. 관계 기반 콘텐츠 제공으로 애플리케이션(앱) 체류 시간을 늘리겠다는 구상이었다.
그러나 이용자들 사이에선 원치 않는 지인의 근황을 강제로 확인하며 피로감이 쌓이고 메신저 본연의 기능은 약화됐다는 비판이 이어졌다.
고객 불만이 커지자 카카오는 같은 해 12월 친구 목록을 다시 전면에 배치하는 등 일부 기능을 되돌렸다.
카카오는 홍 CPO 퇴사 이후 카카오톡을 포함한 자사 제품 조직 전반을 재정비할 것으로 보인다. 카카오는 올해 카카오톡을 중심으로 인공지능(AI) 결합 서비스와 광고·커머스 등 수익 사업 고도화를 추진하고 있다.
후임 인선 역시 업무 공백을 최소화하는 방향으로 추진할 것으로 알려졌다.
양윤선 기자 sun@kmib.co.kr
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