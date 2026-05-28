야쿠자가 마일리지 쌓은 죄… 폭력단 흔드는 ‘약관의 덫’[이세계도쿄]

항공 마일리지 적립한 폭력단원 체포

한 줄 ‘반사회세력 배제’ 조항에 걸려

폭력단엔 마일리지·포인트도 불법이익

야구 관람·4G폰 업그레이드도 못 해

슈퍼마켓 포인트카드 만들었다 체포도

기사의 이해를 돕기 위해 생성형 인공지능(AI)으로 제작한 일러스트입니다.

야쿠자의 마일리지 적립은 ‘사기’… 4만원 쌓고 체포



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야구 관람은 ‘건조물 침입’… 아이돌 공연도 못 봐



호텔 숙박도 마찬가지다. 그렇다고 타인 명의를 빌리면 역시 사기가 된다.

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3루 측 시즌권 좌석에 앉아 있었다. 이 자리는

경기는 중반까지 3대 3 동점이 이어지는 접전이었는데 구스노 일행은 끝까지 보지 못하고 일어나야 했다.

방범카메라 확인 등 절차를 거쳐 경찰에 신고한 뒤 구스노 일행에게

“폭력단 아니냐”고 물었다.

구스노는 자신이 야쿠자 조직원임을 인정했다. 네 남성은 경기장을 떠나야 한다는 안내를 받고 그대로 퇴장했다.

일본 프로야구 리그인 일본야구기구(NPB)는 2003년부터 폭력단원의 경기 관람을 금지해왔다.

도쿄돔은 웹사이트에 안내된 ‘입장할 수 없는 사람’ 항목에 ‘폭력단 또는 기타 반사회적 세력에 속한 사람, 또는 그런 단체와 관련된 사람’을 명시하고 있다.

도쿄돔에서 2025시즌 메이저리그 개막전이 열렸을 때도 공식 웹사이트에는 ‘조직범죄단체 또는 그와 유사한 반사회적 조직의 구성원, 그런 단체와 밀접하게 관련된 사람은 입장이 거부된다’고 안내됐다.

폰 바꾸려다 조직 위태… ‘가라케이’에 갇힌 야쿠자들



폭력단 배제 조례가 전국적으로 정비된 2011년 이후 이용약관에 폭력단 등 반사회세력을 배제하는 규정을 마련했다. 이 조항도 가입자가

그런 조직의 구성원이 아니라고 서약하는 방식이다.

즉 야쿠자는 자기 명의로 휴대전화 신규 계약을 할 수 없다. 이런 제약 때문에 일본 폭력조직 고위층 상당수가

야쿠자는 스마트폰을 가질 수 없다’고

말하는 이유가 여기에 있다”고 설명했다.

폭력단 간부는 “괜찮다고 해도 계약서에 사인하면 내가 거짓말을 한 게 돼서 안 된다”며 거듭 거절했다.

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이노우에가 수장을 맡고 있는 고베야마구치구미 직계 단체 가운데 최대 조직인 ‘야마켄구미’를 수색했다.

기소 안 돼도 잡는다… 수사 목표는 ‘조직 흔들기’



이노우에는 약 석 달 뒤 불기소 처분을 받았다. 이 사건은 애초 효고현경 내부에서도 기소가 쉽지 않다는 판단이 내려져 있었다. 한때 단념했던 사건이었다. 경찰이 이노우에 체포를 강행하기로 한 건

처분 보류’에 따른 석방이었지만 수사 관계자는 “조직 약체화에 효과가 있었다”고 자신 있게 말했다고 한다. 당시

효고현경이 체포한 폭력단원의 불기소율이 60%를 넘은 것은 폭력단 활동의 실태 파악이 어려워지는 가운데 수사원들이 체포와 구금을 조직 약체화나 정보 수집으로 연결하려는 의도를 드러낸다”고 해설했다.

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일본 경찰 내에서 불기소를 전제로 한 체포는 폭력단 수사의 주요 수법으로 평가된다.

한 수사 간부는 고베신문에

나고야의 한 슈퍼마켓에서 포인트 카드를 만들었다가 체포됐다. 당시 그는 73세였다.

신청 서류에 ‘반사회적 조직의 배제’ 조항이 들어 있었다. 그는 이 조항이 있다는 사실을 몰랐다며 혐의를 부인했지만

나중에 추가된 조항… 약관 업데이트가 만든 위협

