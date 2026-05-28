야쿠자가 마일리지 쌓은 죄… 폭력단 흔드는 ‘약관의 덫’[이세계도쿄]

지난 17일 일본 후쿠오카현 오노조시에 사는 히라야마 유타(42)라는 남성이 항공사 마일리지를 적립한 혐의로 경찰에 체포됐다. 마일리지를 쌓은 게 죄가 된 이유는 그가 야쿠자이기 때문이었다.
후쿠오카현경 폭력단범죄수사과는 용의자 히라야마가 공식 직업은 무직이지만 실제로는 폭력단 ‘구도카이’ 산하 조직에 등록된 조직원이라고 설명했다. 그는 ‘오가타’로도 불린다고 후쿠오카현 지역 민방 TV니시닛폰이 전했다.
후쿠오카 기타큐슈시를 거점으로 하는 구도카이는 일본 폭력단 중에서도 특히 위험성이 높은 조직으로 분류된다. 2012년 개정 폭력단대책법에 따라 일본에서 처음으로 특정위험지정폭력단에 지정됐다. 이 조치가 지난해 12월 13번째 연장되며 현재 전국에서 유일한 특정위험지정폭력단으로 남아 있다.
후쿠오카현경은 연장 이유에 대해 “구도카이에 의한 ‘미카지메료’(보호비 명목 상납금) 등 폭력적 요구 행위가 계속되고 있기 때문”이라고 설명했다.
특정위험지정폭력단은 시민이나 기업을 상대로 한 보복·폭력 위험이 특히 크다고 판단될 때 지정된다. 구도카이는 조직 간 충돌을 넘어 일반 시민과 기업 관계자까지 공격 대상으로 삼으며 악명을 얻었다. 이 조직은 살인, 총격, 수류탄 투척, 일반인 습격 등 강도 높은 사건을 반복했다고 한다.
야쿠자의 마일리지 적립은 ‘사기’… 4만원 쌓고 체포히라야마에게 적용된 죄목은 전자계산기사용사기다. 일본 형법 제246조의2에 규정된 이 죄는 컴퓨터 시스템을 속여 재산상 이익을 얻는 범죄를 말한다. 예를 들어 은행이나 항공사 전산 시스템에 허위 정보를 입력해 혜택을 받는 경우다. 일반 사기죄와 가장 큰 차이는 속는 상대가 사람인지 시스템인지에 있다. 유죄로 인정되면 10년 이하 구금형에 처해진다.
히라야마의 문제는 그가 폭력단원이라 회원 자격이 없는데도 마일리지를 적립받았다는 사실이다. 해당 항공사 마일리지 프로그램의 이용약관은 회원이 프로그램을 이용하려면 스스로 범죄 조직 구성원이 아니라고 밝혀야 한다. “나는 야쿠자가 아니다”라는 취지의 조항에 동의하는 식이다.
경찰은 폭력단원인 히라야마가 회원 자격으로 마일리지를 적립한 행위가 사기에 해당한다고 본다. 야쿠자 배제 조항이 있는데도 마일리지 회원이 된 것은 야쿠자라는 사실을 감췄기 때문이라는 판단이다.
히라야마는 2023년 6월부터 11월까지 9차례에 걸쳐 후쿠오카공항 등에서 국내 항공사 여객기를 이용한 뒤 4224마일을 쌓은 것으로 파악됐다. 그가 가입한 항공 마일리지 프로그램은 1마일을 1엔의 크레딧으로 교환할 수 있다. 크레딧은 항공권 결제에 쓸 수 있다. 4224마일은 원화로 약 4만원 상당이다.
그는 교도소에 수감 중인 구도카이 조직원을 면회하기 위해 항공기를 이용하기도 한 것으로 전해졌다. 폭력단원이 항공기 이용과 관련해 전자계산기사용사기 혐의로 적발되기는 후쿠오카현에서 처음이라고 현경은 설명했다.
야구 관람은 ‘건조물 침입’… 아이돌 공연도 못 봐일본 양대 항공사 JAL(일본항공)과 ANA(전일본공수) 모두 마일리지 회원 약관에 ‘폭력단 등 반사회적 세력의 배제’라는 조항이 있다. ANA 마일리지클럽은 회원 본인이나 특전 이용자가 폭력단원 등 반사회적 세력에 해당하지 않는다고 표명·확약하도록 하고 있다. 해당 사실이 드러나면 즉시 회원 자격과 특전 예약을 취소할 수 있다. JAL 마일리지뱅크는 폭력단원뿐 아니라 ‘손을 씻은’ 뒤라도 5년이 지나지 않으면 배제 대상으로 정하고 있다.
구도카이 수사에 오래 관여한 후쿠오카현경 출신 전직 경찰관 야부 마사타카는 2020년 출간한 ‘현경 VS 폭력단: 형사가 본 야쿠자의 진실’에서 사건이 터질 때마다 단속하는 방식으로는 조직을 무너뜨릴 수 없다며 시민·기업과 함께 폭력단의 활동 기반과 자금원을 끊는 방식의 대응을 강조했다.
일본에서는 야쿠자 배제 조항이 들어간 거래나 서비스 계약이 흔하다. 예를 들어 야쿠자 조직원이 휴대전화 계약을 맺거나 프로야구 경기를 관람하는 것도 불법이다. 통신사와 스포츠 리그가 범죄 조직과 관련되는 것을 원하지 않기 때문이다. 부동산 거래에서도 반사회세력 배제 조항이 적용돼 본인 명의 계약이 막히는 경우가 많다. 호텔 숙박도 마찬가지다. 그렇다고 타인 명의를 빌리면 역시 사기가 된다.
기업들은 특히 고객에게 일정한 신용이나 혜택을 제공하는 포인트·마일리지 프로그램에 야쿠자가 가입하는 것을 꺼린다. 범죄 조직에 경제적 이익을 제공하는 것으로 해석될 수 있기 때문이다. 이런 이유로 슈퍼마켓 포인트 프로그램에도 야쿠자 배제 조항이 있는 경우가 있다.
실제 사례를 보자. 도쿄 도심에서 동쪽으로 약 30분 떨어진 지바현 후나바시시에서 올해 2월 초 구스노 노부오라는 62세 남성이 체포됐다. 지난해 9월 10일 밤 도쿄돔에서 열린 요미우리 자이언츠와 히로시마 카프의 프로야구 경기를 관람한 게 화근이었다. 구스노는 도쿄 미나토구 롯폰기에 본부를 둔 지정폭력단 ‘이나가와카이’ 산하 조직 간부였다.
경기장에서 그는 다른 50대 남성 3명과 함께 3루 측 시즌권 좌석에 앉아 있었다. 이 자리는 지바현에 있는 산업폐기물 처리업체 명의로 등록돼 있었다. 경기는 중반까지 3대 3 동점이 이어지는 접전이었는데 구스노 일행은 끝까지 보지 못하고 일어나야 했다.
아사히신문 등의 보도를 보면 당시 도쿄돔 직원은 경기 시작 전 입구 부근에서 구스노 일행 중 문신이 있는 인물을 발견했다. 도쿄돔 측은 방범카메라 확인 등 절차를 거쳐 경찰에 신고한 뒤 구스노 일행에게 “폭력단 아니냐”고 물었다. 구스노는 자신이 야쿠자 조직원임을 인정했다. 네 남성은 경기장을 떠나야 한다는 안내를 받고 그대로 퇴장했다.
일본 프로야구 리그인 일본야구기구(NPB)는 2003년부터 폭력단원의 경기 관람을 금지해왔다. 도쿄돔은 웹사이트에 안내된 ‘입장할 수 없는 사람’ 항목에 ‘폭력단 또는 기타 반사회적 세력에 속한 사람, 또는 그런 단체와 관련된 사람’을 명시하고 있다. 도쿄돔에서 2025시즌 메이저리그 개막전이 열렸을 때도 공식 웹사이트에는 ‘조직범죄단체 또는 그와 유사한 반사회적 조직의 구성원, 그런 단체와 밀접하게 관련된 사람은 입장이 거부된다’고 안내됐다. 규정대로라면 야쿠자는 도쿄돔에서 열리는 아이돌 콘서트도 보러 갈 수 없다.
구스노 일행은 순순히 퇴장했지만 경기장에 들어갔다는 사실이 사라진 건 아니었다. 이들에게는 건조물 침입 혐의가 적용됐다.
폰 바꾸려다 조직 위태… ‘가라케이’에 갇힌 야쿠자들일본 이동통신사들이 3G(제3세대 이동통신) 서비스 종료 절차를 밟던 2020년 전후에는 야쿠자 두목들이 4G 폰으로 갈아타지 못해 전전긍긍한 것으로 전해졌다. 각 통신사는 폭력단 배제 조례가 전국적으로 정비된 2011년 이후 이용약관에 폭력단 등 반사회세력을 배제하는 규정을 마련했다. 이 조항도 가입자가 그런 조직의 구성원이 아니라고 서약하는 방식이다.
즉 야쿠자는 자기 명의로 휴대전화 신규 계약을 할 수 없다. 이런 제약 때문에 일본 폭력조직 고위층 상당수가 ‘가라케이’로 부르는 구형 피처폰에서 벗어나지 못하는 것으로 전해졌다. 일본 출판사 쇼가쿠칸이 운영하는 온라인 뉴스 사이트 뉴스포스트세븐은 3G 서비스 종료가 폭력단 간부에게 미치는 영향을 다룬 2022년 6월 기사에서 “‘야쿠자는 스마트폰을 가질 수 없다’고 말하는 이유가 여기에 있다”고 설명했다.
계약할 때 거짓 서약을 할 수도 있겠지만 야쿠자에게는 그 거짓말이 자신은 물론 조직을 위협하는 리스크가 될 수 있다. 경찰의 감시를 강하게 받는 고위 조직원이라면 더 위험하다. 경찰은 이들을 체포할 구실을 찾고 있는데 계약 사기처럼 명백한 혐의가 생기면 그들을 더 철저히 수사할 수 있다.
뉴스포스트세븐과 인터뷰한 폭력단 간부는 자신에게 전화로 3G 서비스 종료 안내와 함께 기기 교체를 권유해온 여성 담당자에게 “내가 반사회세력이라서 살 수가 없어요”라고 답했다고 한다. 신입인 듯 목소리가 의욕적이었다는 그 담당자는 전산 확인 후 “저희 쪽에서는 그런 등록(반사회세력)으로 돼 있지 않아서 괜찮다”고 회신했다. 하지만 폭력단 간부는 “괜찮다고 해도 계약서에 사인하면 내가 거짓말을 한 게 돼서 안 된다”며 거듭 거절했다.
그는 뉴스포스트세븐에 “우리 같은 야쿠자는 작은 죄라도 금방 붙잡힌다. 괜찮다고 들었으니 이제 내 책임이 아니라고 말해도 경찰에는 통하지 않는다”며 “반사회세력을 확인하는 곳에서는 제대로 자기신고를 하지 않으면 곤란하다”고 덧붙였다.
실제로 2017년 6월 고베에서는 지정폭력단 ‘고베야마구치구미’ 수장 이노우에 구니오가 지인 여성을 통해 새 휴대전화를 샀다가 사기 혐의로 체포됐다. 고베신문 보도를 보면 이노우에가 고베시 나다구 휴대전화 판매점에서 여성 명의로 기종을 변경한 건 2013년 11월이었다.
3년 7개월이나 지난 일이었고 중대한 혐의도 아니었지만 여파는 컸다. 효고현경 폭력단대책과 등은 이노우에를 고베지검에 송치한 뒤 같은 날 이노우에가 수장을 맡고 있는 고베야마구치구미 직계 단체 가운데 최대 조직인 ‘야마켄구미’를 수색했다.
기소 안 돼도 잡는다… 수사 목표는 ‘조직 흔들기’이노우에는 약 석 달 뒤 불기소 처분을 받았다. 이 사건은 애초 효고현경 내부에서도 기소가 쉽지 않다는 판단이 내려져 있었다. 한때 단념했던 사건이었다. 경찰이 이노우에 체포를 강행하기로 한 건 일본 최대 폭력단인 ‘6대째 야마구치구미’ 분열 이후 격화된 조직 간 분쟁 때문이었다. 교토부경이 별도 상해 사건과 관련해 이노우에 체포 방침을 굳히면서 상황이 바뀌었다.
효고현경에는 “조직이 혼란에 빠져 있는 가운데 톱을 부재 상태로 만든다. 기간이 길수록 동요가 커지고 타격이 된다”는 경찰청의 지시가 내려왔다고 수사 관계자가 고베신문에 전했다. 이노우에에 대한 사기 혐의 제기는 야마구치구미 분열 이후 격화된 조직 간 분쟁을 억누르고 조직을 압박하기 위한 수사용 카드였던 셈이다.
결과는 모두 ‘처분 보류’에 따른 석방이었지만 수사 관계자는 “조직 약체화에 효과가 있었다”고 자신 있게 말했다고 한다. 당시 고베신문은 “최근 2년간 효고현경이 체포한 폭력단원의 불기소율이 60%를 넘은 것은 폭력단 활동의 실태 파악이 어려워지는 가운데 수사원들이 체포와 구금을 조직 약체화나 정보 수집으로 연결하려는 의도를 드러낸다”고 해설했다.
일본 경찰 내에서 불기소를 전제로 한 체포는 폭력단 수사의 주요 수법으로 평가된다. 한 수사 간부는 고베신문에 “경찰권은 긴급성이나 혐의에 따라 필요 최소한으로만 발동할 수 있다는 제약이 있다”며 “모든 법률을 구사해 위험한 폭력단원을 체포하는 것은 타당한 조치”라고 말했다.
다른 수사 간부는 “불기소 전제의 체포는 조직을 무너뜨려 가는 수단 중 하나”라며 “자금원 적발로 연결하는 것이 최종 목적”이라고 말했다.
이런 접근은 폭력단 고위층일수록 경찰이 작은 혐의라도 찾아내게 만든다. 2023년 3월에는 야마구치구미 직계조직 부두목 마치나가 다쿠야가 나고야의 한 슈퍼마켓에서 포인트 카드를 만들었다가 체포됐다. 당시 그는 73세였다.
마치나가가 2020년 만든 슈퍼마켓 회원카드는 신청 서류에 ‘반사회적 조직의 배제’ 조항이 들어 있었다. 그는 이 조항이 있다는 사실을 몰랐다며 혐의를 부인했지만 그 여부는 애초 중요한 게 아니었다.
데일리신초는 “포인트카드를 만들 때 굳이 약관을 세세하게 읽어보는 사람은 드물기 때문에 이 진술에는 나름의 설득력이 있어 보이기도 한다”며 “폭력단배제조례에 따른 포위망이 점점 좁아지고 있는 것은 틀림없어 보인다”고 평가했다.
나중에 추가된 조항… 약관 업데이트가 만든 위협‘히라야마 마일리지’ 사건에도 애매한 지점이 있다. 히라야마는 2013년부터 해당 마일리지 프로그램 회원이었는데 당시에는 야쿠자 배제 조항이 없었다. 항공사가 이를 추가한 것은 2022년이다. 따라서 히라야마가 이미 폭력단원이었다고 해도 처음 프로그램에 가입한 행위 자체가 사기였던 것은 아니다.
2022년 추가된 야쿠자 배제 조항은 주기적으로 이뤄지는 이용약관 업데이트에 포함됐던 것으로 알려졌다. 회원은 항공사 홈페이지나 애플리케이션에서 로그인할 때 새 약관에 동의해야 한다. 그걸 제대로 읽고 프로그램에서 탈퇴할 법적 책임은 야쿠자 조직원 본인에게 있다는 얘기다.
히라야마가 2022년 이후에도 마일리지 회원 자격을 유지한 것은 야쿠자 배제 조항을 봤든 못 봤든 새 약관에 ‘동의’했기 때문이다. 4만원어치 마일리지 적립이 경찰 수사의 빌미가 됐으니 한 줄의 약관이 덫이었던 셈이다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지