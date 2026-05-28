[단독] 인천시, 색동원 운영법인 설립 허가 취소 결정
“재판 상황 등 고려”
인천시가 중증 장애인 거주시설 색동원의 운영법인에 대해 설립 허가 취소 처분을 결정했다. 그동안 시민단체 등의 설립 허가 취소 요구에도 전 시설장의 입소 장애인 성폭력 혐의 등이 수사기관에서 입증돼야 조처하겠다는 입장을 고수해왔지만, 최근 재판 진행 상황 등을 고려해 취소 결정을 내린 것이다.
인천시 관계자는 28일 “사회복지법인 색동원에 대한 설립 허가 취소 처분을 지난 19일 결정했고 20일 색동원에 통보했다”고 밝혔다. 법인 취소 통보를 받은 법인은 90일 이내에 불복 소송을 제기할 수 있다. 처분에 동의할 경우 청산인 선임과 자산 처분 등의 절차를 밟아야 한다. 다만 색동원은 현재까지는 인천시의 처분에 불복 입장을 표하지 않은 것으로 파악됐다.
색동원 성폭력 사건 공동대책위원회 등 시민단체에서는 경찰이 지난해 9월 색동원을 압수수색한 뒤 즉각적인 시설 폐쇄와 법인 해산을 요구해 왔다. 하지만 당시 인천시는 ‘혐의가 확정되지 않았다’는 등의 이유로 설립 허가 취소 결정을 미뤄 왔다. 인천시 관계자는 “수사 상황이나 언론 보도 등을 종합적으로 살펴봤고 현재 기준 범죄 사실이 있다고 판단했다”고 밝혔다.
경찰은 이미 구속돼 재판에 넘겨진 색동원 전직 시설장 김모씨와 별개로 폭행 혐의 등을 받는 색동원 전직 종사자 12명을 입건 전 조사(내사)했다. 국회에서는 지난달 20일 서미화 더불어민주당 의원 등 의원 114명이 색동원 등 ‘장애인 거주시설 구조적 학대 및 관리·감독체계 실패에 관한 국정조사 요구서’를 제출한 상태다.
장은현 기자 eh@kmib.co.kr
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