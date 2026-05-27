주한이란대사 “나무호 피격 관련 다 부인한다… 피해 유감”
주한이란대사, 초치 후 취재진에 입장 피력
“가짜깃발 주의해야… 중동 긴장은 미국 탓”
사이드 쿠제치 주한이란대사가 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 피격 사건에 대해 “이란에서는 이 문제에 대해 다 부인한다”고 밝혔다.
27일 외교부로 초치된 쿠제치 대사는 박윤주 외교부 1차관 면담 후 만난 취재진에 통역을 통해 “(이란은) 절대 개입한 게 없다”며 이같이 말했다.
그는 “개인적으로 한국 선박에 발생한 그런 피해에 대해 유감의 말씀을 드리고 싶다”고 덧붙였다.
앞서 정부는 조사 결과 나무호 피격이 이란산 미사일에 의한 것이라고 발표했다.
이를 인정하느냐는 등의 질문에 쿠제치 대사는 “적대국들의 ‘가짜 깃발’ 작전을 주의해야 한다”고 말했다. 나무호 피격이 이란의 적대국들이 이란인 한 일처럼 꾸민 사건일 수 있다는 의미다.
그는 “그쪽 지역(호르무즈 해협)에서는 해적 행위 같은 것이 발생했다”며 “지금 이런 일들이 발생하는 것은 미국 정권과 이스라엘 시온주의 정권이 벌인 행위의 여파”라고 주장했다.
또 이란 미나브 지역 폭격으로 초등학생들이 숨진 사례를 언급하며 “미국의 기만적 작전으로 이런 일이 발생했을 가능성을 배제할 수 없지 않겠느냐는 생각이 든다”는 취지로 말했다. 나무호 공격 주체가 미국일 수 있다는 뉘앙스가 담겼다.
쿠제치 대사는 “여러분이 아셔야 하는 것이, 지금 중동에서 발생하는 긴장 상태는 미국 정권과 침략 때문”이라며 “이란은 선박들이 안전하게 호르무즈 해협을 지나는 것에 관심이 많다”고 말했다.
40분 정도 이어진 박 차관과의 면담에 대해서는 “양국 관계에 관해 이야기를 많이 했고, 양국 관계 발전을 위해 이야기를 나눴다”고 전했다.
강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr
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