시사 전체기사

주한이란대사 “나무호 피격 관련 다 부인한다… 피해 유감”

입력:2026-05-27 20:28
수정:2026-05-27 20:29
공유하기
글자 크기 조정

주한이란대사, 초치 후 취재진에 입장 피력
“가짜깃발 주의해야… 중동 긴장은 미국 탓”

사이드 쿠제치 주한 이란대사가 27일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부 청사를 나오며 HMM 나무호 호르무즈해협 피격 사건과 관련한 기자들의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

사이드 쿠제치 주한이란대사가 호르무즈 해협에서 발생한 HMM 나무호 피격 사건에 대해 “이란에서는 이 문제에 대해 다 부인한다”고 밝혔다.

27일 외교부로 초치된 쿠제치 대사는 박윤주 외교부 1차관 면담 후 만난 취재진에 통역을 통해 “(이란은) 절대 개입한 게 없다”며 이같이 말했다.

그는 “개인적으로 한국 선박에 발생한 그런 피해에 대해 유감의 말씀을 드리고 싶다”고 덧붙였다.


앞서 정부는 조사 결과 나무호 피격이 이란산 미사일에 의한 것이라고 발표했다.

이를 인정하느냐는 등의 질문에 쿠제치 대사는 “적대국들의 ‘가짜 깃발’ 작전을 주의해야 한다”고 말했다. 나무호 피격이 이란의 적대국들이 이란인 한 일처럼 꾸민 사건일 수 있다는 의미다.

그는 “그쪽 지역(호르무즈 해협)에서는 해적 행위 같은 것이 발생했다”며 “지금 이런 일들이 발생하는 것은 미국 정권과 이스라엘 시온주의 정권이 벌인 행위의 여파”라고 주장했다.


또 이란 미나브 지역 폭격으로 초등학생들이 숨진 사례를 언급하며 “미국의 기만적 작전으로 이런 일이 발생했을 가능성을 배제할 수 없지 않겠느냐는 생각이 든다”는 취지로 말했다. 나무호 공격 주체가 미국일 수 있다는 뉘앙스가 담겼다.

쿠제치 대사는 “여러분이 아셔야 하는 것이, 지금 중동에서 발생하는 긴장 상태는 미국 정권과 침략 때문”이라며 “이란은 선박들이 안전하게 호르무즈 해협을 지나는 것에 관심이 많다”고 말했다.

40분 정도 이어진 박 차관과의 면담에 대해서는 “양국 관계에 관해 이야기를 많이 했고, 양국 관계 발전을 위해 이야기를 나눴다”고 전했다.

강창욱 기자 kcw@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
총파업 카드 빼들고 내 몫만 노골적 요구
정부 “이란산 터보 제트엔진과 유사… 부품 각인도 확인”
BTS 공연 갔다가 하루에 수백만원?…李대통령 “숙박업체 명단 공개했으면”
제주항공, ‘파손 캐리어’ 승객서명 위조 논란
정부 “나무호 타격한 비행체, 이란산 대함 미사일 가능성”
LG전자 마곡업무센터서 칼부림 2명 중상…용의자 자수
5·18재단, AI로 만든 5·18 왜곡 신문 제작·유포자 고발
청주 노래방 흉기 살해범은 60세 백승태…신상정보 공개
국민일보 신문구독