주한이란대사 “나무호 피격 관련 다 부인한다… 피해 유감”

주한이란대사, 초치 후 취재진에 입장 피력

“가짜깃발 주의해야… 중동 긴장은 미국 탓”

사이드 쿠제치 주한 이란대사가 27일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부 청사를 나오며 HMM 나무호 호르무즈해협 피격 사건과 관련한 기자들의 질문을 받고 있다. 연합뉴스

사이드 쿠제치 주한이란대사가

개인적으로 한국 선박에 발생한 그런 피해에 대해 유감의 말씀을 드리고 싶다”고 덧붙였다.

“적대국들의 ‘가짜 깃발’ 작전을 주의해야 한다”고 말했다. 나무호 피격이 이란의 적대국들이 이란인 한 일처럼 꾸민 사건일 수 있다는 의미다.

나무호 공격 주체가 미국일 수 있다는 뉘앙스가 담겼다.