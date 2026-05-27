파주시, 골목형상점가 2곳 신규 지정…완화된 조례 첫 적용
‘한울카페거리·가람로’ 골목형상점가 지정
경기 파주시가 조례 개정 이후 완화된 기준을 처음 적용해 비상업지역 골목상권 2곳을 골목형상점가로 신규 지정했다.
파주시는 한울카페거리 골목형상점가와 가람로 골목형상점가를 골목형 상점가로 신규 지정한다고 27일 밝혔다.
이번 지정은 지난 4월 개정된 ‘파주시 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례’ 시행 이후 완화된 기준이 처음 적용된 사례다.
한울카페거리 골목형상점가는 동패로 일원에 위치해 있으며 약 50개 점포가 밀집해 있다. 가람로 골목형상점가는 가람로 일원으로 약 80개 점포가 들어서 있다.
기존에는 용도지역 구분 없이 2000㎡ 이내 면적에 소상공인 점포 20개 이상이 밀집해야 골목형상점가 지정이 가능했다.
이 때문에 고층 상가가 밀집한 상업지역과 달리 단층형 상가나 주거·근린생활시설 복합형 상권이 많은 비상업지역은 지정 요건 충족에 어려움이 있었다.
이에 따라 파주시는 비상업지역의 경우 골목형상점가 지정 기준을 기존 20개 점포 이상에서 15개 점포 이상으로 완화하는 내용의 조례 개정을 추진했다.
이번에 지정된 두 곳 모두 대표적인 주거·근린생활시설 복합형 상권으로, 완화된 기준을 적용받아 지정이 이뤄졌다.
골목형상점가로 지정되면 온누리상품권 가맹점 등록이 가능해지고 정부 및 지자체 공모사업 참여 자격도 부여된다. 시는 이를 통해 다양한 상권 활성화 사업과 연계가 가능해져 지역 상권 경쟁력 강화와 소비 활성화에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
이이구 시 민생경제과장은 “이번 지정은 규제를 완화해 현장의 애로사항을 해소하고 실제 수요가 있는 골목상권을 제도권 안으로 편입시켰다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 골목상권이 성장할 수 있도록 골목형상점가 지정을 확대해 나가겠다”고 말했다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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