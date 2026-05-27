강진원, 몸은 강진, 재산은 광주…군엔 천만원 전세·광주엔 아파트·분양권 2채

강진원, 재산 축소·누락 신고 의혹 경찰 고발 당해…허위사실공표 혐의



강진원, 부녀자 강제추행·공선법 위반 혐의 이어 또 고발 당해

강진원 후보 일가 주거 자산 세부 현황. 공직자 재산신고

강진원 전남 강진군수 후보가 부녀자 강제추행 혐의와 공직선거법 위반 혐의에 이어, 재산 허위·축소 신고 의혹이 불거지면서 또다시 경찰에 고발됐다.



세 번의 강진군수 경력을 가진 강 후보에 대한 연이은 고발로 인해 정책 검증은 실종되고, 유권자들은 도덕성 검증에 피로감을 호소하고 있다.



특히 강 후보는 정작 자신이 군수로 재직 중인 강진군에는 1000만원 전세에 거주하고, 광주 도심에는 고가 아파트 전세권과 신축 분양권 2채 지분을 보유하고 있는 것으로 확인되면서 군민과 유권자를 기만하고 있다는 비난도 받고 있다.



27일 관보에 게재된 정부공직자윤리위원회의 ‘2026년 정기재산공개 내역’ 분석 결과, 강 후보 배우자 명의로 등록된 강진군 군동면 호계리 코아루아파트 전세(임차)권 1000만원이 현지 주거 자산의 전부였다.



반면, 광주 서구 풍암동 ‘중앙공원 롯데캐슬 1블록’ 대형 평형 분양권을 본인과 배우자가 각각 절반씩(각 2억4000만원, 합산 4억8000만원) 공동 명의로 취득한 사실이 확인됐다. 관보상에는 부부 명의로 아파트 분양권 2채 지분이 모두 기재돼 있다.







결과적으로 광주에만 고가의 실거주 전세 아파트 1채와 랜드마크 신축 분양권 2개 지분(1채 효과)을 동시에 보유하고 있는 것이다.



이 같은 자산 구조는 최근 불거진 재산 축소신고 및 허위사실공표죄 고발 사건과 맞물린다. 고발인 측은 강 후보가 3월 관보에 15억85만원의 재산을 공개해 놓고도 선관위 후보 등록 당시에는 3억1489만원으로 대폭 낮춰 최초 신고했다는 점을 문제 삼고 있다.



논란 이후 강 후보 측이 11억3489만원으로 변경 신고했으나, 여전히 3억6500만원 상당의 차액이 존재해 ‘고의 누락’ 혹은 ‘직계비속 고지거부의 위법성’ 의혹이 해소되지 않고 있다.



지역 정가의 한 관계자는 “지방소멸과 인구 절벽을 막겠다며 표를 호소하는 지자체장 후보가 정작 강진에는 1000만원짜리 전세 방 한 칸만 두고 자산은 광주 노른자위 아파트와 분양권에 묻어뒀다는 사실 자체만으로도 군민들의 정서적 배신감이 상당할 것”이라고 직격했다.



이어 “오락가락하는 선관위 재산신고 내역의 원인이 이 과정에서의 자금 흐름 누락이나 장남 명의 구리시 아파트 전세권(3억7000만원) 신고 미비 등과 연관이 있는지 경찰 수사에서 밝혀져야 한다”고 강조했다.



강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 강진원 전남 강진군수 후보가 부녀자 강제추행 혐의와 공직선거법 위반 혐의에 이어, 재산 허위·축소 신고 의혹이 불거지면서 또다시 경찰에 고발됐다.세 번의 강진군수 경력을 가진 강 후보에 대한 연이은 고발로 인해 정책 검증은 실종되고, 유권자들은 도덕성 검증에 피로감을 호소하고 있다.특히 강 후보는 정작 자신이 군수로 재직 중인 강진군에는 1000만원 전세에 거주하고, 광주 도심에는 고가 아파트 전세권과 신축 분양권 2채 지분을 보유하고 있는 것으로 확인되면서 군민과 유권자를 기만하고 있다는 비난도 받고 있다.27일 관보에 게재된 정부공직자윤리위원회의 ‘2026년 정기재산공개 내역’ 분석 결과, 강 후보 배우자 명의로 등록된 강진군 군동면 호계리 코아루아파트 전세(임차)권 1000만원이 현지 주거 자산의 전부였다.반면, 광주 서구 풍암동 ‘중앙공원 롯데캐슬 1블록’ 대형 평형 분양권을 본인과 배우자가 각각 절반씩(각 2억4000만원, 합산 4억8000만원) 공동 명의로 취득한 사실이 확인됐다. 관보상에는 부부 명의로 아파트 분양권 2채 지분이 모두 기재돼 있다.강 후보 일가는 기존에 보유했던 광주 남구 봉선동 ‘봉선3차한국아델리움’ 아파트를 8억4500만원에 매도해 시세 차익을 거둔 뒤, 이 자금 중 일부로 동구 용산동 ‘계룡리슈빌 더 포레스트’ 대형 아파트(132.00㎡)에 4억1000만원짜리 배우자 명의 전세권을 새로 얻은 것으로 보인다.결과적으로 광주에만 고가의 실거주 전세 아파트 1채와 랜드마크 신축 분양권 2개 지분(1채 효과)을 동시에 보유하고 있는 것이다.이 같은 자산 구조는 최근 불거진 재산 축소신고 및 허위사실공표죄 고발 사건과 맞물린다. 고발인 측은 강 후보가 3월 관보에 15억85만원의 재산을 공개해 놓고도 선관위 후보 등록 당시에는 3억1489만원으로 대폭 낮춰 최초 신고했다는 점을 문제 삼고 있다.논란 이후 강 후보 측이 11억3489만원으로 변경 신고했으나, 여전히 3억6500만원 상당의 차액이 존재해 ‘고의 누락’ 혹은 ‘직계비속 고지거부의 위법성’ 의혹이 해소되지 않고 있다.지역 정가의 한 관계자는 “지방소멸과 인구 절벽을 막겠다며 표를 호소하는 지자체장 후보가 정작 강진에는 1000만원짜리 전세 방 한 칸만 두고 자산은 광주 노른자위 아파트와 분양권에 묻어뒀다는 사실 자체만으로도 군민들의 정서적 배신감이 상당할 것”이라고 직격했다.이어 “오락가락하는 선관위 재산신고 내역의 원인이 이 과정에서의 자금 흐름 누락이나 장남 명의 구리시 아파트 전세권(3억7000만원) 신고 미비 등과 연관이 있는지 경찰 수사에서 밝혀져야 한다”고 강조했다.강진=김영균 기자 ykk222@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지