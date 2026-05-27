도시민 불러 모은 ‘고흥스테이’…생활인구 유입에 지역경제 활력
수도권·광주 참가자 75%…단기 체류 전입률 16.8% 기록
빈집·농지·일자리 한눈에 보는 인구정책 플랫폼도 내달 본격 운영
‘2026 국민팜엑스포’서 고흥형 생활인구 정책·귀농 노하우 공개
전남 고흥군의 도시민 농촌 체류 프로그램 ‘고흥스테이’가 생활인구 유입과 지역경제 활성화라는 ‘일석이조’ 효과를 내고 있는 것으로 나타났다. 단기 체류→인구 유입→소비 증가에 이어 일부는 귀농·귀촌으로까지 이어지면서 지역 안팎의 관심을 모으고 있다.
27일 고흥군에 따르면 2023년부터 운영한 ‘두 지역 살아보기 고흥스테이’의 1~6기 참가자가 총 226명으로 집계됐다. 이 가운데 수도권(서울·경기·인천)과 광주광역시 거주자가 전체의 75% 이상이었다.
또 참가자 1인당 평균 12명의 지인을 초대한 것으로 분석되면서 연간 800명 이상의 생활인구가 고흥을 체험한 것으로 파악됐다. 단기 체류 전입자는 38명으로 전입률은 16.8%를 기록했으며, 이 가운데 2명은 실제 귀농·귀촌으로 이어졌다.
지역경제 활성화 효과도 나타났다. 참가자들은 체류 기간 중 식비와 교통비, 지역 특산품 구매, 체험 활동 등에 가구당 평균 160만 원을 소비했다. 연간 지역경제 파급효과는 입주자 기준 7700만 원, 지인 방문객 기준 5800만 원으로 총 1억 5000만 원 규모로 추산됐다.
일부 참가자들은 유튜브와 블로그 등 온라인 채널을 통해 고흥 생활 경험을 공유하면서 추가적인 지역 홍보 효과도 누리고 있는 것으로 파악됐다. 특히 고흥이 국내 유일의 우주발사 인프라를 갖춘 나로우주센터가 위치한 지역이라는 점도 지역 방문을 이끄는 견인차가 되고 있다.
고흥군의 귀농·귀촌 지원도 다양하다. 가구당 창업 3억 원, 주택 7500만 원 한도에서 자금을 융자하고 1인(팀)당 3000만 원 이내 우수 창업 활성화 지원금을 지급한다. 귀향 청년에게 1000만 원 범위에서 주택 수리비를, 귀농·귀촌인에게는 500만 원 이내의 농가주택 수리비를 지원한다.
농어촌 외 지역에서 1년 이상 살다가 고흥으로 전입한 지 2년이 안 된 귀농·귀촌인에게는 마을 주민들과 집들이를 할 수 있도록 50만 원을 지원한다. 농어업 배움터에서는 정착 가구와 연결해 품목별로 영농 교육을 하고, 귀농어인의 집에서 6개월에서 1년까지 가족 단위로 머물 수 있다.
이와 함께 고흥군은 인구정책 통합플랫폼을 구축하고, 다음 달 1일부터 정식 운영에 들어간다. 그동안 분산되어 있던 고흥군의 인구 정책 정보를 하나의 온라인 창구에서 손쉽게 확인할 수 있도록 한 것이다.
새로운 플랫폼에서는 맞춤형 일자리 추천을 비롯해 (정책 및 제도) 수혜 여부 자가 진단, 읍면별 빈집과 공공임대주택 현황, 농지 정보 등 정착에 필요한 알짜 정보들을 한 번의 접속으로 모두 파악할 수 있다. 특히 인공지능(AI) 챗봇을 기반으로 한 실시간 상담 서비스도 이용할 수 있다. 본인에게 알맞은 지원 정책을 잘 모르더라도 챗봇 창에 질문을 입력하면 안내를 받을 수 있다.
해당 플랫폼은 고흥군청 공식 홈페이지의 ‘인구정책’ 메뉴를 통해 접속 가능하며, 이달 31일까지는 시범 운영 기간으로 일부 서비스 이용이 제한될 수 있다.
고흥군의 고흥스테이 정보 및 노하우는 다음 달 19일(금)부터 21일(일)까지 서울 양재동 aT센터 제1전시장에서 열리는 ‘2026 국민팜엑스포’에서도 얻을 수 있다.
대한민국을 대표하는 귀농·귀촌 박람회인 국민팜엑스포는 올해 ‘내 일(Job)이 있는 농촌, 내일(Tomorrow)이 있는 우리 농업’이라는 슬로건 아래 지역별 귀농·귀촌 정보를 비롯해 농지은행 상담 및 설명회, 농업분야 K스타트업 공모전, 고향사랑기부제 및 귀농귀촌아카데미 등 교육·체험·네트워크를 동시에 제공하는 실효성 중심의 행사로 진행된다.
고흥군을 비롯해 충청·경상·전라·강원 등 전국의 주요 지자체와 교육청, 스타트업 등 100여 곳이 상담 및 홍보 부스를 마련할 예정이다. 국민팜엑스포 사전등록자는 엑스포 기간 박람회 현장에서 사용할 수 있는 쿠폰(5000원)과 키링 등 선물을 받을 수 있다. 지자체 및 기관, 단체, 개인의 엑스포 참가 신청 및 사전 관람 등록은 ‘2026 국민팜엑스포(kukminfarm.kr)’나 ‘QR코드’를 통해 할 수 있다.
박재찬 기자 jeep@kmib.co.kr
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