도시민 불러 모은 ‘고흥스테이’…생활인구 유입에 지역경제 활력

수도권·광주 참가자 75%…단기 체류 전입률 16.8% 기록

빈집·농지·일자리 한눈에 보는 인구정책 플랫폼도 내달 본격 운영

‘2026 국민팜엑스포’서 고흥형 생활인구 정책·귀농 노하우 공개

고흥 귀농귀촌 행복학교 32기 수료생들이 지난 4월 24일 수료식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고흥군 제공

고흥스테이의 경제적 효과. AI를 통해 제작한 인포그래픽.

5월 27일 우주항공의 날을 앞두고 한국항공우주연구원이 지난 24일 개방한 전남 고흥 나로우주센터를 일반인에게 특별 개방했다. 사진은 참가자들이 나로우주센터 보관동에 보관 중인 누리호 QM 모델을 관람하는 모습. 한국항공우주연구원 제공

이와 함께 고흥군은 인구정책 통합플랫폼을 구축하고, 다음 달 1일부터 정식 운영에 들어간다. 그동안

분산되어 있던 고흥군의 인구 정책 정보를 하나의 온라인 창구에서 손쉽게 확인할 수 있도록 한 것이다.

전남 고흥군의 인구정책통합플랫폼