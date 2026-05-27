숨은 더 차고 공은 더 빠르다…고지대와 싸우는 홍명보호

26일(현지시간) 미국 유타주 헤리먼의 자이언스뱅크 트레이닝센터에서 한국 축구 대표팀 선수들이 훈련을 하고 있다. 연합뉴스

대표팀은 해발 1571m의 멕시코 과달라하라에서 조별리그 1

·2차전을 치른다. 최상의 컨디션을 내기 위해

임정준 한국스포츠과학원 연구위원은 국민일보에

“고지대에 노출되는 순간부터 몸이 적응하기 위해서 호흡수가 많아지고 심박수가 빨라지는 반응들이 나타난다”고 설명했다. 임 위원은 “짧게는 5~7일이면 호흡과 심장 반응, 산소 이용 효율 등이 좋아진다”며 “

적혈구나 헤모글로빈이 증가하는 이른바 ‘혈액 도핑’ 효과를 끌어내려면 3~4주 이상이 필요하다”고 말했다.

미리 고지대 적응에 나선 한국으로선 1차전부터 우위를 점하게 됐다. 1차전 상대 체코는 본선행 확정이 늦어지는 바람에

해발 190m에 베이스캠프를 꾸리게 됐다. 특히 한국은