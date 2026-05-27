‘서소문 사고가 호재?’…시민단체, 정원오·정청래 고발
정원오 더불어민주당 서울시장 후보 지지자들이 모인 카카오톡 오픈채팅방에서 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고를 선거에 활용해야 한다는 발언이 나와 논란이 된 가운데, 시민단체가 정 후보와 정청래 민주당 대표가 책임을 회피했다며 경찰에 고발했다.
27일 서민민생대책위원회(서민위)는 정 후보 지지자 카카오톡 오픈채팅방 참여자인 성명불상 인물과 정 후보, 정 대표를 모욕·명예훼손·사자명예훼손 혐의 등으로 서울경찰청에 고발했다고 밝혔다.
서민위는 전날 서소문 고가차도 붕괴 사고 직후 이 오픈채팅방에서 “호재입니다” “정 후보가 공세에 활용했으면 좋겠다” “피해가 더 커야 좋겠다”는 취지의 발언이 나온 점을 문제 삼았다.
서민위는 해당 발언이 희생자와 유가족에 대한 모욕에 해당하지만, 정 후보 캠프 측이 서울 시민과 유가족에 공개 사과를 하지 않고 책임 회피성 입장을 내놨다고 처벌을 촉구했다.
정 대표에 대해서는 스타벅스 ‘탱크데이’ 논란 당시 강도 높은 비판 발언을 했던 것과 달리 이번 논란에는 별다른 사과나 입장을 내지 않았다고 지적했다.
구정하 기자 goo@kmib.co.kr
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