'유명학자 해임·강등' 中연구부정 스캔들 일파만파

중국의 과학 인플루언서 겅퉁쉐. 바이두

중국 명문 대학의 유명 교수들이 연루된 연구부정 스캔들이 일파만파 확대되고 있다. 대학들이 진상조사와 문책에 착수한 가운데 관영 언론이 대학과 학계의 구조적 문제를 짚고 나섰다.

이번 사건은 중국의 과학 인플루언서 ‘겅퉁쉐’가 지난달부터 생화학 및 의학 분야의 저명한 학자들이 발표한 논문을 검증해 의혹을 제기한 데서 시작됐다.

생물의공학 박사과정에 다니다 지난해 중퇴한 겅퉁쉐는 180만명 이상의 팔로워를 가진 과학 전문 인플루언서로 데이터 분석, 통계 모델, 자동 탐지 도구 등을 활용해 연구논문들을 검증했다. 이를 통해 다섯 명의 저명 학자 논문에서 부정 행위를 찾아냈는데 일부는 유력 국제학술지 ‘네이처’ 에 게재된 것이었다.

창장(장강)학자’나 ‘국가 걸출 청년 과학자’ 등으로 선정돼 국가 연구기금의 지원을 받는 전도유망한 학자들이어서 충격이 컸다.

신화통신은 26일 특집 기사를 통해 문제의 논문들에서 제시된 데이터가 조잡한 방식으로 조작돼 쉽게 적발될 수 있었는데도 대학의 연구검증 시스템이 제대로 작동하지 않았다고 지적했다.

논문 발표가 성공의 궁극적인 척도로 간주되는 분위기에서 권위 있는 학술지에 게재된 논문 수가 취업, 연봉, 대학 학과 순위의 핵심 지표가 됐다”며 “연구 성과에 대한 질적 관리가 형식적인 기준에만 의존할 때 표절, 조작 등 학문적 부정행위가 발생하게 된다”고 비판했다.

대학 및 연구소의 학술 부정행위 예방 및 처리 주체 책임을 분명히 하고 부정행위에 대한 무관용과 신속한 처리가 필요하다”고 강조했다.