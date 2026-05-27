BTS 공연 갔다가 하루에 수백만원?…李대통령 “숙박업체 명단 공개했으면”

BTS 공연 갔다가 하루에 수백만원?…李대통령 “숙박업체 명단 공개했으면”
이재명 대통령이 다음 달 12~13일 부산에서 열리는 BTS 공연을 앞두고 불거진 숙박비 폭등 논란과 관련해 대책 마련을 주문하고 나섰다.
이 대통령은 27일 부산 해운대구 벡스코에서 열린 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 “대규모 행사를 유치할 때 숙박비 바가지 얘기가 다시 나오면 부산 전체에 대한 이미지가 매우 나빠질 것”이라며 이같이 주문했다.
최근 온라인 커뮤니티에서는 BTS 부산 공연을 앞두고 일부 숙박업소 요금이 1박에 최대 수백만원까지 폭등한 사례가 등장하며 논란이 됐다.
이 대통령은 “지금 ‘부산에서 사 먹지 말자, 소비하지 말자’ 이런 운동을 한다지 않느냐”며 “숙박비 좀 더 받아보려고 하다가 온 동네 민폐”라고 지적했다.
이어 “그런 업체들에 대해 명단 공개 같은 것도 하면 좋겠다”고 덧붙였다.
또 이 대통령은 “관광산업에 제일 장애가 되는 게 불친절, 바가지, 특히 인종차별 같은 것”이라면서 “관광객들이 좀 온다 싶으면 바가지를 씌우거나 쓸데없이 모욕적 언사를 해서 유튜브 영상이 한 번 올라가면 순식간에 망가진다”고 말했다.
이날 이 대통령의 지적에 김경덕 부산시장 권한대행은 공공 숙박시설 개방 등을 해결 방안으로 제시했다.
이병권 중소벤처기업부 제2차관은 바가지 방지를 위해 홈스테이 등 민간이 참여하는 방식으로 공급을 확대할 필요가 있다고 제안하기도 했다.
신지호 기자 pss@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사