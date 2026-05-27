투썸플레이스, 아박에 크런치 입혔다…29일 2종 출시
투썸플레이스가 대표 디저트 ‘떠먹는 아박’의 신제품 ‘크런치 아박’ 2종을 오는 29일 출시한다. Z세대를 중심으로 유행하는 꾸덕하고 바삭한 식감 트렌드를 반영한 제품이다.
투썸플레이스는 27일 서울 영등포구 국회의사당역점에서 기자간담회를 열고 신제품을 선보였다. 신제품은 ‘떠먹는 초코 크런치 아박’과 ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’ 두 종류다. 기존 아박이 크림과 시트를 층층이 쌓은 구조였다면, 이번 제품은 재료가 자연스럽게 섞여 보이는 마블 형태로 바뀌었다. 여기에 아박 전용으로 개발한 크런치 초코볼을 넣어 바삭한 식감이 느껴지도록 했다.
‘떠먹는 초코 크런치 아박’은 마스카포네 치즈 초코크림과 블랙쿠키를 마블 형태로 섞고 크런치 초코볼을 더했다. 진한 초코 맛에 바삭한 식감이 함께 느껴진다. ‘떠먹는 딸기 초코 크런치 아박’은 바닐라 화이트초코크림과 베리잼을 마블 형태로 섞은 뒤 크런치 초코볼을 얹었다. 달콤한 크림 사이로 베리의 새콤한 맛이 올라와 무겁지 않게 먹을 수 있다.
‘떠먹는 아박’은 1920년대 미국의 아이스박스 케이크를 모티브로 2015년 재해석한 제품이다. 칼과 포크 대신 숟가락으로 간편하게 먹는 캐주얼한 형태가 특징으로, 연간 640만개 이상 판매되는 투썸플레이스의 스테디셀러다. 누적 판매량은 4500만개를 넘어섰으며 로투스 비스코프, 피스타치오·카다이프를 활용한 ‘떠먹는 두아박’ 등 트렌드형 변주를 이어오고 있다.
이번 신제품 출시는 올해 진행하는 ‘아박은 뭘해도 아박’ 캠페인의 연장선이기도 하다. 최근 디저트 시장에서는 소셜네트워크서비스(SNS)에서 출발한 레시피가 소비 트렌드를 넘어 식음료 업계 전반의 흐름으로 확산하고 있다. 두쫀쿠·버터떡처럼 SNS에서 입소문을 탄 메뉴가 정식 상품으로 출시되는 사례가 잇따르는 것이 대표적이다. 여기에 기존 제품을 자기 취향대로 변주해 공유하는 커스터마이징 소비, 디저트를 만드는 과정 자체를 놀이처럼 즐기는 콘텐츠 문화도 함께 확산하고 있다.
아박은 이 세 가지 흐름과 맞닿아 있다는 게 투썸플레이스의 분석이다. 소비자들이 아박을 우유에 말아 먹거나 철판 아이스크림으로 재해석하고, 나만의 페어링을 찾아 SNS에 공유하는 콘텐츠가 꾸준히 늘고 있다는 것이다. 투썸플레이스는 이런 소비 행태를 반영해 다양한 플레이버, 페어링, 나만의 레시피라는 세 가지 축으로 올해 캠페인을 전개할 계획이다.
6월 둘째 주에는 아일릿 멤버 원희를 모델로 한 신규 캠페인 영상을 공개할 예정이다. 원희가 직접 즐기는 방식으로 소개한 ‘아박가토’는 오리지널 아박 위에 에스프레소 샷을 부어 먹는 조합으로, 6월 12일부터 한 달간 한정 판매한다.
김보영 투썸플레이스 브랜드전략실 대리는 “최근 디저트 시장은 맛뿐 아니라 식감, 비주얼, 소비자만의 재해석 방식까지 소비 포인트가 다양해지고 있다”며 “크런치 아박은 이런 흐름 속에서 아박을 더 다양한 방식으로 즐길 수 있도록 확장한 제품”이라고 말했다.
김승연 기자 kite@kmib.co.kr
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