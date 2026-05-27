고향사랑기부제 첫 역성장…“10만원 벽부터 허물어야”

한국지방자치학회, 행안부에 긴급 개선 ‘6대 과제’ 건의

“기부 98%가 10만원 이하”…현행 세액공제 구조 한계 지적

“올 하반기 세법 개정 반영해 내년부터 20만원 한도 적용해야”

한계에 봉착했다”고 지적하면서 전액 세액공제 한도 상향, 고향사랑기금 활용의 지방 자율성 확대, 법인기부 제한적 허용 등 6대 개선 과제를 담은 ‘고향사랑기부제 제도개선 건의서’를 최근 행정안전부에 제출했다.

고향사랑기부 첫 역성장, 왜?

기금활용, 지방의 자율성을 허하라

법인기부 제한적 허용 시급