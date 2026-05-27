양주시 ‘평생학습관’ 개관…100세 시대 배움 거점 운영
경기 양주시가 시민 평생교육 강화를 위한 ‘양주시 평생학습관’을 개관하고 본격적인 운영에 들어간다.
양주시는 오는 28일 ‘2026년 2기 평생학습 프로그램’ 개강과 함께 양주1동 복합청사 4층에 조성된 ‘양주시 평생학습관’을 공식 개관한다고 27일 밝혔다.
새롭게 문을 여는 양주시 평생학습관은 약 384㎡ 규모로 조성됐으며, 4개의 강의실과 2개의 동아리실 등 총 6개의 학습공간을 갖췄다.
시는 기존 평생학습 기능을 확대하고 대외적 인지도를 높이기 위해 양주1동 복합청사 내 공간을 ‘양주시 평생학습관’으로 새롭게 명명하고 시 단위 평생학습 기관으로 기능을 재편했다.
시는 앞으로 이곳을 시민강사 양성과 전문가 초빙 특강, 다양한 평생학습 프로그램 운영 등 시민 배움과 소통의 거점 공간으로 활용할 계획이다.
현재 양주시는 상설 평생학습시설로 옥정호수도서관 지하의 ‘옥정평생학습센터’와 회천2동 복합청사 5층의 ‘덕계평생학습관’을 운영 중이다.
여기에 시민들의 학습 접근성을 높이기 위해 남면평생학습센터(감악르네상스센터), 덕정평생학습센터(와글와글센터), 광적디지털평생학습센터(서부권 디지털역량강화센터) 등 비상설 평생학습센터도 추가 지정해 운영하고 있다.
이번 평생학습관 개강 강좌로는 ▲일상 속 풍경 어반스케치 ▲스마트폰으로 인생사진 찍기 ▲식물 드로잉·보타니컬 아트 ▲파스텔 캘리그라피 ▲왕초보 기초 영어 등 시민 수요를 반영한 생활 밀착형 프로그램이 마련됐다.
시는 앞으로 인문·문화예술 분야뿐 아니라 제2의 인생 설계를 위한 자격증 취득 과정과 디지털 환경에 익숙하지 않은 고령층을 위한 실생활 중심 정보화 교육 등으로 프로그램을 확대해 나갈 방침이다.
시 관계자는 “100세 시대에 평생교육은 선택이 아닌 필수”라며 “평생학습관 개관은 시민들의 체계적인 배움과 성장을 지원할 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.
양주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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