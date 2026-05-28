오늘 신현송 주재 첫 금통위…금리 동결 유력, 인상 신호 나올까

8연속 동결 유력하지만 물가·환율 부담 커져

관건은 인상 소수의견·점도표 변화·매파적 메시지

신임 총재·새 금통위원 합류 후 첫 회의 ‘주목’

신현송 한국은행 총재. 연합뉴스

한국은행 금융통화위원회가 28일 신현송 총재 주재로 첫 통화정책방향 결정회의를 연다. 시장의 시선은 이미 기준금리 동결 쪽으로 기울어 있다.



현재 연 2.50%인 기준금리가 유지되면 지난해 7·8·10·11월과 올해 1·2·4월에 이어 8회 연속 동결이다. 금융투자협회의 설문조사에 따르면 국내 채권시장 전문가 100명 중 99명도 이번 금통위에서 기준금리가 동결될 것으로 예상했다.



하지만 이번 회의의 관전 포인트는 금리를 올리느냐 내리느냐에만 있지 않다. 오히려 중요한 것은 ‘동결’이라는 같은 결론 뒤에 어떤 설명이 붙느냐다.



시장에서는 한은이 기준금리는 일단 묶어두되, 향후 인상 가능성을 열어두는 이른바 ‘매파적 동결’에 나설 수 있다는 전망이 커지고 있다. 금리 결정 자체보다 통화정책방향 의결문, 금통위원들의 소수의견, 6개월 뒤 금리 수준을 보여주는 점도표, 그리고 신 총재의 첫 기자간담회 발언이 더 중요해진 셈이다.



박홍근 기획예산처 장관과 신현송 한국은행 총재가 14일 서울 중구 한국은행에서 면담에 앞서 악수하고 있다. 윤웅 기자

동결 전망이 우세한 이유는 간단하다. 지금 한국 경제는 한쪽 방향으로만 움직이기 어려운 상황에 놓여 있다. 물가만 보면 금리를 올려야 할 명분이 커졌다. 중동 전쟁 이후 국제유가와 환율이 뛰면서 수입물가 부담이 커졌고, 4월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.6%로 전월 2.2%보다 높아졌다. 석유류 가격 상승이 물가를 밀어 올리면서 인플레이션 경계심도 다시 커졌다.







신현송 한국은행 총재. 연합뉴스

이후 상황은 더 복잡해졌다. 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.7%, 전년 동기 대비 3.6% 성장해 예상보다 강한 흐름을 보였다. 경기가 생각보다 버티고 있다면 금리를 낮출 이유는 줄어든다. 동시에 물가가 다시 올라오고 원·달러 환율도 높은 수준을 유지하면 금리 인상론은 힘을 얻는다.



다만 중동 정세, 유가, 환율, 미국 금리 경로까지 모두 불확실한 상황에서 한은이 신 총재의 첫 회의부터 곧장 인상 카드를 꺼내 들 가능성은 크지 않다는 분석이 많다.



구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관(오른쪽)과 신현송 한국은행 총재가 30일 서울 중구 은행회관에서 열린 확대거시경제금융회의에서 웃으며 대화하고 있다. 연합뉴스

그래서 시장은 ‘인상’보다 ‘인상 신호’를 본다. 첫 번째 신호는 소수의견이다. 금통위원 중 1명이라도 “기준금리를 0.25%포인트 올려야 한다”는 의견을 내면 메시지는 크게 달라진다. 표결 결과는 동결이어도 내부 논의의 무게중심이 인하에서 동결을 지나 인상 쪽으로 이동하고 있다는 뜻으로 읽힐 수 있다. 실제 일부 증권가에서는 이번 회의에서 인상 소수의견이 1~2명 나올 수 있다는 전망도 제기됐다.



두 번째 신호는 통화정책방향 의결문의 문구다. 지난 4월 의결문은 중동전쟁으로 물가의 상방위험과 성장의 하방위험이 모두 커졌다는 균형 잡힌 표현을 썼다. 이번에는 물가 상방 압력, 환율 변동성, 금융안정 리스크에 대한 표현이 얼마나 강해지는지가 핵심이다. 예컨대 물가 경로의 상방 위험이 확대됐다거나 긴축적 정책 기조의 필요성을 시사하는 문구가 들어간다면 기준금리를 동결하더라도 시장은 이를 사실상 인상 예고로 받아들일 수 있다.



가장 주목되는 것은 점도표다. 한은은 지난 2월부터 금통위원들의 6개월 뒤 기준금리 전망을 점으로 공개하는 방식을 도입했다. 총재를 포함한 금통위원 7명이 각자 3개의 점을 찍어 총 21개의 점으로 금리 전망 분포를 보여주는 방식이다. 특정 위원이 누구인지 밝히지는 않지만, 점들이 어디에 몰려 있는지를 보면 금통위 전체의 분위기를 가늠할 수 있다.



한국은행 제공

2월 점도표에서는 6개월 뒤 기준금리가 2.50%로 유지될 것이라는 점이 16개로 대부분이었다. 2.25%로 낮아질 것이라는 점은 4개, 2.75%로 높아질 것이라는 점은 1개였다. 당시만 해도 금통위의 중심은 ‘당분간 동결’에 가까웠고, 인상 가능성은 소수에 그쳤다.



이번 회의에서 관건은 2.75% 쪽 점이 얼마나 늘어나느냐다. 만약 2.75% 전망 점이 크게 늘거나 2.50%보다 높은 수준을 제시한 위원이 다수로 확인된다면 시장은 이를 하반기 인상 가능성이 본격적으로 열린 신호로 해석할 가능성이 크다.



이번 금통위가 더 주목받는 이유는 구성 변화도 있다. 금통위 7명 중 두 명이 새 얼굴로 바뀌었다. 신 총재는 지난달 21일 임기를 시작했다. 김진일 고려대 경제학과 교수도 지난 15일부터 금통위원을 맡게 됐다. 김 위원은 신성환 전 위원의 후임으로 은행연합회 추천을 받아 임명됐으며, 미국 연방준비제도이사회에서 경제학자로 근무한 거시경제·통화정책 전문가다.



김진일(왼쪽) 신임 금융통화위원이 신현송 한국은행 총재로부터 임명장을 수여받고 있다. 한국은행 제공

시장에서는 김 위원의 합류를 두고 금통위가 다소 매파적으로 기울 수 있다는 해석도 나온다. 다만 신임 위원의 실제 성향은 첫 표결과 발언이 나오기 전까지 단정하기 어렵다. 기존 금통위원의 경우 그동안의 소수의견이나 공개 발언을 통해 성향을 어느 정도 추정할 수 있지만, 새 위원은 이력이 곧바로 표결 성향으로 이어진다고 보기 어렵다. 이번 회의가 금통위 내부 역학을 처음 확인하는 자리라는 점에서 더 민감하게 받아들여지는 이유다.



신 총재의 첫 기자간담회도 핵심 변수다. 앞서 신 총재는 지난달 취임사에서 중동전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 커졌다며 신중하고 유연한 통화정책을 강조했다. 동시에 물가안정과 금융안정을 함께 도모해야 한다고 밝혔다. 시장은 이번 기자간담회에서 신 총재가 이 균형을 어떻게 설명할지 주목하고 있다.



신현송 한국은행 총재. 연합뉴스

취재진의 질문은 크게 세 갈래로 모일 전망이다. 먼저 한은이 최근 물가 상승을 일시적인 공급 충격으로 판단하는지, 아니면 기대인플레이션을 자극할 수 있는 위험 요인으로 보는지가 핵심 쟁점이다. 고환율을 통화정책 결정에 어느 정도 반영할지도 관심이다. 여기에 신 총재가 하반기 금리 인상 가능성을 얼마나 직접적으로 열어둘지 역시 기자간담회의 주요 관전 포인트로 꼽힌다.



. 신 총재가 “모든 가능성을 열어두겠다”는 원론적 표현에 그칠지, 아니면 “물가와 환율 상황이 이어질 경우 추가 긴축을 검토할 수 있다”는 식으로 한발 더 나아갈지가 시장금리와 환율의 방향을 가를 수 있다.



유상대 한은 부총재의 최근 발언도 이번 금통위의 분위기를 가늠하게 하는 대목이다. 앞서 유 부총재는 지난 3일(현지시간) 아시아개발은행 연차총회 참석차 방문한 우즈베키스탄 사마르칸트의 한 호텔에서 기자들과 만나 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 말했다.



유상대 한국은행 부총재. 연합뉴스

또 “외부적 충격과 여러 경제 여건에 따라 이제 금리인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해”라고 밝혔다. 성장률이 당초 우려만큼 크게 낮아지지 않은 반면 물가상승률은 기존 전망보다 높아질 가능성이 커졌다는 취지다.



결국 이번 금통위는 금리 수준을 바꾸기 보다는 향후 한은과 금통위의 정책 방향을 가늠할 수 있는 기회가 될 가능성이 크다. 금리를 동결하더라도 금통위원 만장일치 동결인지, 인상 소수의견이 붙은 동결인지, 점도표가 2.75% 쪽으로 얼마나 이동하는지, 신 총재가 기자간담회에서 물가와 환율을 얼마나 강하게 경계하는지가 이번 회의의 핵심이다.



신현송 한국은행 총재. 연합뉴스

한은이 금리를 그대로 두면서도 인상 가능성을 분명히 드러낸다면 시장은 이를 인상 전 예고편으로 받아들일 수 있다. 반대로 신 총재가 불확실성을 강조하며 신중론에 무게를 둔다면 금리 인상 기대는 다소 누그러질 수 있다. 신현송호 한은의 첫 금통위가 단순한 금리 동결 회의를 넘어 새 통화정책 체제의 첫 메시지로 읽히는 이유다.



박세환 기자 foryou@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 한국은행 금융통화위원회가 28일 신현송 총재 주재로 첫 통화정책방향 결정회의를 연다. 시장의 시선은 이미 기준금리 동결 쪽으로 기울어 있다.현재 연 2.50%인 기준금리가 유지되면 지난해 7·8·10·11월과 올해 1·2·4월에 이어 8회 연속 동결이다. 금융투자협회의 설문조사에 따르면 국내 채권시장 전문가 100명 중 99명도 이번 금통위에서 기준금리가 동결될 것으로 예상했다.하지만 이번 회의의 관전 포인트는 금리를 올리느냐 내리느냐에만 있지 않다. 오히려 중요한 것은 ‘동결’이라는 같은 결론 뒤에 어떤 설명이 붙느냐다.시장에서는 한은이 기준금리는 일단 묶어두되, 향후 인상 가능성을 열어두는 이른바 ‘매파적 동결’에 나설 수 있다는 전망이 커지고 있다. 금리 결정 자체보다 통화정책방향 의결문, 금통위원들의 소수의견, 6개월 뒤 금리 수준을 보여주는 점도표, 그리고 신 총재의 첫 기자간담회 발언이 더 중요해진 셈이다.동결 전망이 우세한 이유는 간단하다. 지금 한국 경제는 한쪽 방향으로만 움직이기 어려운 상황에 놓여 있다. 물가만 보면 금리를 올려야 할 명분이 커졌다. 중동 전쟁 이후 국제유가와 환율이 뛰면서 수입물가 부담이 커졌고, 4월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.6%로 전월 2.2%보다 높아졌다. 석유류 가격 상승이 물가를 밀어 올리면서 인플레이션 경계심도 다시 커졌다.반대로 성장과 금융시장 불확실성까지 보면 당장 첫 회의에서 금리를 올리기는 쉽지 않다. 한은은 지난 4월 금통위에서도 중동전쟁으로 물가 상방 압력과 성장 하방 압력이 동시에 커졌고 금융·외환시장 변동성이 확대됐다며 기준금리를 만장일치로 동결했다. 당시 한은은 사태 추이와 파급 영향을 더 점검할 필요가 있다고 설명했다.이후 상황은 더 복잡해졌다. 1분기 실질 국내총생산(GDP)은 전기 대비 1.7%, 전년 동기 대비 3.6% 성장해 예상보다 강한 흐름을 보였다. 경기가 생각보다 버티고 있다면 금리를 낮출 이유는 줄어든다. 동시에 물가가 다시 올라오고 원·달러 환율도 높은 수준을 유지하면 금리 인상론은 힘을 얻는다.다만 중동 정세, 유가, 환율, 미국 금리 경로까지 모두 불확실한 상황에서 한은이 신 총재의 첫 회의부터 곧장 인상 카드를 꺼내 들 가능성은 크지 않다는 분석이 많다.그래서 시장은 ‘인상’보다 ‘인상 신호’를 본다. 첫 번째 신호는 소수의견이다. 금통위원 중 1명이라도 “기준금리를 0.25%포인트 올려야 한다”는 의견을 내면 메시지는 크게 달라진다. 표결 결과는 동결이어도 내부 논의의 무게중심이 인하에서 동결을 지나 인상 쪽으로 이동하고 있다는 뜻으로 읽힐 수 있다. 실제 일부 증권가에서는 이번 회의에서 인상 소수의견이 1~2명 나올 수 있다는 전망도 제기됐다.두 번째 신호는 통화정책방향 의결문의 문구다. 지난 4월 의결문은 중동전쟁으로 물가의 상방위험과 성장의 하방위험이 모두 커졌다는 균형 잡힌 표현을 썼다. 이번에는 물가 상방 압력, 환율 변동성, 금융안정 리스크에 대한 표현이 얼마나 강해지는지가 핵심이다. 예컨대 물가 경로의 상방 위험이 확대됐다거나 긴축적 정책 기조의 필요성을 시사하는 문구가 들어간다면 기준금리를 동결하더라도 시장은 이를 사실상 인상 예고로 받아들일 수 있다.가장 주목되는 것은 점도표다. 한은은 지난 2월부터 금통위원들의 6개월 뒤 기준금리 전망을 점으로 공개하는 방식을 도입했다. 총재를 포함한 금통위원 7명이 각자 3개의 점을 찍어 총 21개의 점으로 금리 전망 분포를 보여주는 방식이다. 특정 위원이 누구인지 밝히지는 않지만, 점들이 어디에 몰려 있는지를 보면 금통위 전체의 분위기를 가늠할 수 있다.2월 점도표에서는 6개월 뒤 기준금리가 2.50%로 유지될 것이라는 점이 16개로 대부분이었다. 2.25%로 낮아질 것이라는 점은 4개, 2.75%로 높아질 것이라는 점은 1개였다. 당시만 해도 금통위의 중심은 ‘당분간 동결’에 가까웠고, 인상 가능성은 소수에 그쳤다.이번 회의에서 관건은 2.75% 쪽 점이 얼마나 늘어나느냐다. 만약 2.75% 전망 점이 크게 늘거나 2.50%보다 높은 수준을 제시한 위원이 다수로 확인된다면 시장은 이를 하반기 인상 가능성이 본격적으로 열린 신호로 해석할 가능성이 크다.이번 금통위가 더 주목받는 이유는 구성 변화도 있다. 금통위 7명 중 두 명이 새 얼굴로 바뀌었다. 신 총재는 지난달 21일 임기를 시작했다. 김진일 고려대 경제학과 교수도 지난 15일부터 금통위원을 맡게 됐다. 김 위원은 신성환 전 위원의 후임으로 은행연합회 추천을 받아 임명됐으며, 미국 연방준비제도이사회에서 경제학자로 근무한 거시경제·통화정책 전문가다.시장에서는 김 위원의 합류를 두고 금통위가 다소 매파적으로 기울 수 있다는 해석도 나온다. 다만 신임 위원의 실제 성향은 첫 표결과 발언이 나오기 전까지 단정하기 어렵다. 기존 금통위원의 경우 그동안의 소수의견이나 공개 발언을 통해 성향을 어느 정도 추정할 수 있지만, 새 위원은 이력이 곧바로 표결 성향으로 이어진다고 보기 어렵다. 이번 회의가 금통위 내부 역학을 처음 확인하는 자리라는 점에서 더 민감하게 받아들여지는 이유다.신 총재의 첫 기자간담회도 핵심 변수다. 앞서 신 총재는 지난달 취임사에서 중동전쟁에 따른 공급 충격으로 물가와 성장 경로의 불확실성이 커졌다며 신중하고 유연한 통화정책을 강조했다. 동시에 물가안정과 금융안정을 함께 도모해야 한다고 밝혔다. 시장은 이번 기자간담회에서 신 총재가 이 균형을 어떻게 설명할지 주목하고 있다.취재진의 질문은 크게 세 갈래로 모일 전망이다. 먼저 한은이 최근 물가 상승을 일시적인 공급 충격으로 판단하는지, 아니면 기대인플레이션을 자극할 수 있는 위험 요인으로 보는지가 핵심 쟁점이다. 고환율을 통화정책 결정에 어느 정도 반영할지도 관심이다. 여기에 신 총재가 하반기 금리 인상 가능성을 얼마나 직접적으로 열어둘지 역시 기자간담회의 주요 관전 포인트로 꼽힌다.. 신 총재가 “모든 가능성을 열어두겠다”는 원론적 표현에 그칠지, 아니면 “물가와 환율 상황이 이어질 경우 추가 긴축을 검토할 수 있다”는 식으로 한발 더 나아갈지가 시장금리와 환율의 방향을 가를 수 있다.유상대 한은 부총재의 최근 발언도 이번 금통위의 분위기를 가늠하게 하는 대목이다. 앞서 유 부총재는 지난 3일(현지시간) 아시아개발은행 연차총회 참석차 방문한 우즈베키스탄 사마르칸트의 한 호텔에서 기자들과 만나 “금리 인하를 멈추고 인상하는 것에 관한 고민을 해야 할 때가 됐다”고 말했다.또 “외부적 충격과 여러 경제 여건에 따라 이제 금리인하 사이클보다는 인상 사이클 쪽으로 넘어가지 않을까 하는 것이 개인적인 견해”라고 밝혔다. 성장률이 당초 우려만큼 크게 낮아지지 않은 반면 물가상승률은 기존 전망보다 높아질 가능성이 커졌다는 취지다.결국 이번 금통위는 금리 수준을 바꾸기 보다는 향후 한은과 금통위의 정책 방향을 가늠할 수 있는 기회가 될 가능성이 크다. 금리를 동결하더라도 금통위원 만장일치 동결인지, 인상 소수의견이 붙은 동결인지, 점도표가 2.75% 쪽으로 얼마나 이동하는지, 신 총재가 기자간담회에서 물가와 환율을 얼마나 강하게 경계하는지가 이번 회의의 핵심이다.한은이 금리를 그대로 두면서도 인상 가능성을 분명히 드러낸다면 시장은 이를 인상 전 예고편으로 받아들일 수 있다. 반대로 신 총재가 불확실성을 강조하며 신중론에 무게를 둔다면 금리 인상 기대는 다소 누그러질 수 있다. 신현송호 한은의 첫 금통위가 단순한 금리 동결 회의를 넘어 새 통화정책 체제의 첫 메시지로 읽히는 이유다.박세환 기자 foryou@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지