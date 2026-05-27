김정관 “삼전 합의안 확정 환영… 갈등 넘어 다시 전진”
김정관 산업통상부 장관이 27일 삼성전자의 노사 임금협상 잠정합의안 확정에 환영의 뜻을 밝혔다. 김 장관은 “길었던 갈등을 마무리하고 글로벌 반도체 전쟁에서 승리하기 위해 다시 하나로 힘을 모아야 할 때”라며 노·사·정 합심을 강조했다.
김 장관은 이날 페이스북 글에서 “삼성전자 노사가 진통 끝에 마련한 잠정 합의안이 조합원 투표를 통해 확정된 것을 환영한다”며 이처럼 밝혔다. 그는 “인공지능(AI) 반도체, 고대역폭 메모리(HBM), 첨단 패키징을 둘러싸고 미국 중국 일본 유럽 등 주요국들이 막대한 보조금과 세제 지원, 인프라 투자까지 총동원하며 사활을 건 경쟁에 나서고 있다”며 “반도체는 더 이상 하나의 산업이 아니라 국가 안보이자 미래 성장, 경제 주권의 핵심”이라고 말했다.
김 장관은 “이 치열한 경쟁에서 단 한 번의 지체와 혼란도 치명적일 수 있다”고 지적했다. 그러면서 “이번 합의는 매우 의미 있는 결단”이라고 평가했다. 노사 양측이 합의에 이름으로써 예고됐던 총파업으로까지 나아가지 않은 점을 높이 산 것이다.
반도체 산업 경쟁력 유지를 위한 정부의 전폭적 지원도 약속했다. 김 장관은 “세계 최대 규모의 첨단 생산기지가 될 용인 반도체 클러스터 조성을 차질 없이 신속히 지원하겠다”며 “메모리와 시스템 반도체, 팹리스와 파운드리, 소부장(소재·부품·장비)과 설계 인재까지 이어지는 강력한 생태계를 구축해 대한민국 반도체 산업의 초격차를 반드시 지켜내겠다”고 했다.
송경모 기자 ssong@kmib.co.kr
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