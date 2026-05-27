포항시, 일본서 영일만항 ‘크루즈 유치 포트세일즈’
경북 포항시가 일본에서 크루즈 유치 활동에 나서며 영일만항의 국제 관광 거점화에 속도를 내고 있다.
포항시는 27일 일본 도쿄에서 열린 ‘2026 크루즈 유치 포트세일즈’에 경상북도, 경상북도문화관광공사와 함께 참가해 현지 선사 및 여행사를 대상으로 영일만항 기항 유치 활동을 펼쳤다고 밝혔다.
해양수산부가 주관한 이번 행사는 재팬 그레이스, NYK, MOL 크루즈 등 일본 주요 선사를 비롯해 프린세스 크루즈, MSC 등 글로벌 크루즈 선사 관계자들이 참석했다.
또 요미우리 여행사, BUTE 여행사 등 일본 현지 크루즈 전문 여행사도 참여해 포항 관광 상품에 대한 관심을 보였다.
시는 영일만항 국제여객부두의 우수한 항만 인프라와 도심 접근성을 강조하고 포항만의 차별화된 관광 콘텐츠를 소개하며 크루즈 기항지로서의 경쟁력을 적극적으로 알렸다.
특히 스페이스워크, 호미곶, 죽도시장 등 주요 관광지와 로컬푸드, 해양관광 콘텐츠를 연계한 체류형 관광 상품을 제안해 현지 관계자들의 호평을 받았다.
시는 오는 10월 일본 후쿠오카와 나가사키를 잇는 크루즈 모항 운영 계획을 확정하고, 환동해 크루즈 네트워크의 중심 항만으로 도약한다는 구상이다.
포항시 관계자는 “앞으로도 기항지 유치뿐만 아니라 영일만항에서 출발하는 크루즈 모항 사업을 꾸준히 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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