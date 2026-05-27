[속보] 정부 “나무호 타격한 비행체, 이란산 대함 미사일 가능성”
정부가 호르무즈 해협의 한국 선박 HMM 나무호를 타격한 비행체는 이란산 대함미사일일 가능성이 크다고 결론을 내렸다.
박윤주 외교부 1차관은 27일 조사 결과를 발표하는 자리에서 “기술분석 결과 이란에서 개발된 ‘누르’ 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 설명했다.
이어 박 차관은 탄두의 형태와 기체 잔해물 색상 등을 토대로 이런 결론이 나왔다고 말했다.
박차관은 공격 주체를 이란이라고 특정하지는 않았다. 다만 박 차관은 “여러 증거가 이란으로 향하고 있다”며 “주한이란대사를 초치해 조사 결과를 설명하고 재발 방지를 포함한 책임 있는 조치를 요구할 예정”이라고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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