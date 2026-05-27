경기북부경찰청, 생활밀착형 순찰로 범죄 예방 성과
광역예방순찰대, 학생 안전 지키며 수배자 47명 검거
경기북부경찰청 광역예방순찰대가 학생 안전 중심의 집중 순찰 활동을 통해 수배자 검거와 범죄 예방 성과를 거두며 생활밀착형 치안 활동의 성과를 보여주고 있다.
경기북부경찰청은 학생 대상 범죄 불안감 해소를 위해 지난 13일부터 7월 20일까지 10주간 ‘학생 안전을 위한 가시적 경찰활동’을 추진 중이라고 27일 밝혔다.
지역경찰과 학교전담경찰관(SPO), 범죄예방진단팀(CPO), 형사, 광역예방순찰대, 시민자율방범대 등이 참여해 학교 주변과 통학로, 학원가 등 학생 밀집 지역에 경찰력을 집중 배치하고 있다.
특히 광역예방순찰대는 최근 2주간 주간에는 학교 통학로, 야간과 심야에는 학원가 하원길을 중심으로 집중 순찰과 단속 활동을 벌이며 학생 안전 확보에 주력했다.
어린이보호구역 내 안전활동과 함께 보행 안전을 위협하는 법규 위반 차량에 대한 조회와 검문을 실시하고, 교통위반 및 경범죄 계도·단속, 상습 체납차량 번호판 영치, 위험 취약지역 점검 등도 병행했다.
주민들과의 소통 과정에서 얻은 제보를 바탕으로 수배자를 검거한 사례도 잇따랐다.
남양주 오남읍 한 학교 통학로 순찰 중에는 주민으로부터 중고거래 플랫폼 상품권 사기 피해 사실을 접수한 뒤 게시글 확인과 탐문 수사를 이어가 청소년 등을 상대로 7건의 사기를 저지른 상습 사기 수배자를 검거했다.
연천에서는 주민 제보를 통해 이웃과 아이들에게 상습적으로 행패를 부리던 여성을 탐문하는 과정에서 아동학대 등 6건의 혐의로 수배 중인 사실을 확인해 검거했다.
남양주 화도에서는 통학로 인도 위 불법 주차 차량을 검문하는 과정에서 수배자를 발견해 체포하기도 했다.
경기북부경찰청은 이번 활동이 단순 순찰을 넘어 주민들과 적극적으로 소통하며 생활 속 정보를 확보하고, 이를 바탕으로 범죄 대응까지 이어졌다는 점에서 ‘주민 밀착형 안심 치안’의 사례라고 설명했다.
광역예방순찰대는 학생 안전 활동 초기 2주 동안 ▲기초질서 통고처분 201건 ▲수배자 검거 47건 ▲형사사건 처리 45건 ▲취약요소 발굴 78건 ▲보이스피싱 피해 예방 6건(3552만원 상당) 등의 성과를 거뒀다.
이 밖에도 길을 잃은 치매 노인과 정신질환 여성 요구조자를 발견해 가족에게 안전하게 인계하는 등 종합적인 치안 활동을 펼쳤다.
김동권 경기북부경찰청장은 “학생들이 불안을 느끼는 곳이 곧 경찰이 있어야 할 자리”라며 “학생과 주민이 안심할 수 있도록 생활 밀착형 치안 활동에 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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