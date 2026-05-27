공무원·복지사에 100차례 폭언… 악성민원 70대 구속
관공서·복지관 돌며 상습 폭언·욕설
일부 피해 공무원 전근 고충처리 진행
경찰, 공무집행방해 등 7개 혐의 적용
부산지역 관공서를 돌며 100차례 넘게 폭언과 욕설을 반복한 70대 악성 민원인이 경찰에 구속됐다. 일부 피해 공무원은 극심한 정신적 고통을 호소하며 전근 고충처리까지 진행한 것으로 확인됐다.
부산금정경찰서는 공무집행방해 등 7개 혐의로 70대 남성 A씨를 검거해 구속 송치했다고 27일 밝혔다.
A씨는 지난 2월부터 4월까지 부산금정경찰서와 해운대구 반송2동 행정복지센터 등 관공서를 상대로 100회 이상 전화하거나 직접 찾아가 폭언과 욕설을 반복한 혐의를 받고 있다.
경찰에 따르면 기초생활수급자인 A씨는 자신의 요구대로 민원 처리가 이뤄지지 않는다는 이유로 공무원들에게 심한 모욕감과 성적 수치심을 느끼게 하는 발언을 하며 위협한 것으로 조사됐다.
A씨는 관공서뿐 아니라 임대아파트 관리사무소와 사회복지관, 병원 등에서도 비슷한 행위를 반복하며 사회복지사 등 관련 종사자들의 업무를 방해한 것으로 나타났다. 일부 피해자에 대해서는 고소와 진정, 징계 요구까지 이어간 것으로 확인됐다.
경찰은 최근 악성 민원으로 공무원들의 정신적 피해와 직무 불안이 사회문제로 떠오르자 피의자 주거지와 배회처 인근 공공기관 등을 상대로 피해 사실 전수조사를 진행했다.
그 결과 일부 피해 공무원은 정신적 고통을 호소하며 전근 고충처리를 진행 중인 사실도 확인됐다.
경찰은 2개월 동안 피해자와 참고인 조사를 진행하고 녹취 및 영상자료 등을 분석해 A씨를 검거했다. 이후 법원은 구속영장을 발부했다.
경찰은 A씨 검거와 함께 피해자 보호를 위한 잠정조치도 신청했다.
경찰 관계자는 “일반 시민들의 정상적인 공공서비스 이용을 방해하는 상습 악성 민원인에 대해서는 앞으로도 엄정하게 대응할 방침”이라고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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