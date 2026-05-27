포항시, WGGF 2026 7월 개최 준비 본격화
경북 포항시가 글로벌 환경·산업 담론을 선도하기 위한 ‘2026 세계녹색성장포럼(WGGF 2026)’ 개최 준비에 속도를 내고 있다.
포항시와 포항국제전시컨벤션센터(POEX)는 27일 WGGF 2026 준비상황 보고회를 열고 행사 전반에 대한 추진 현황을 점검했다.
이날 회의에서는 개회식과 공식 프로그램 구성, 주요 연사 섭외, 홍보 전략, 사전 붐업 행사, 참가자 관리 및 안전대책 등이 공유됐다.
WGGF 2026은 오는 7월 8일부터 10일까지 라한호텔 포항에서 열린다. ‘경계를 넘어, 새로운 녹색 미래로’를 주제로 5개국 이상에서 정부, 국제기구, 산업계, 학계, 시민사회 관계자 등 약 600명이 참석할 예정이다.
올해 포럼은 지난해보다 행사 기간을 기존 2일에서 3일로 확대해 운영한다. 프레스 컨퍼런스와 기조연설, 주제별 세션을 비롯해 아이디어 해커톤, 시민 참여형 부대행사, 산업시찰 및 관광 프로그램 등이 진행될 예정이다.
특히 짐 스키 IPCC 의장, 이회성 무탄소연합 회장, 후안 베르데 알라모 솔루션즈 대표, 아비아야 칼회이 크누센 북극경제이사회 의장, 웬 용강 싱가포르 난양기술대학교 교수, 최재천 생명다양성재단 대표 등이 참여해 기후위기 대응과 산업 전환, 녹색금융, 해양생태, 시민 실천 등 다양한 의제로 논의를 이어간다.
시는 행사 홍보를 위해 공식 홈페이지와 SNS, 홍보영상, 버스 광고, 전광판, 지면광고 등 온·오프라인 홍보를 확대할 계획이다. 또 오는 6월 5일 환경의 날과 연계한 ‘Green Action Day’ 사전 행사도 열어 플로깅·플로빙 등 시민 참여형 환경 캠페인을 운영할 예정이다.
WGGF 2026은 문화체육관광부 주최, 한국관광공사 주관 ‘글로벌 K-컨벤션 육성 사업’에 선정돼 국비 및 맞춤형 프로그램을 지원받고 있다. 포항시는 향후 POEX 개관과 연계해 포럼을 정례화하고 국제적 위상을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.
장상길 포항시장 권한대행은 “WGGF 2026은 산업도시 포항이 녹색전환과 지속가능한 미래 전략을 세계와 함께 논의하는 국제 플랫폼”이라며 “포항의 산업 역량과 해양도시 정체성을 바탕으로 글로벌 녹색성장 담론을 선도해 나가겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사