부산환경공단, 폐기물 재활용해 하수처리 비용 70억원 절감
부산환경공단이 민간기업 생산 공정에서 나온 부산물을 하·폐수처리에 활용하면서 향후 5년간 약 70억원 규모의 메탄올 구매 비용을 줄이게 됐다. 폐기물 재활용과 처리 비용 절감을 동시에 실현하는 자원 선순환 모델이라는 평가가 나온다.
부산환경공단은 27일 공단 본부에서 리엔코리아, 새론환경, 엔바이론소프트와 ‘외부탄소원 사용’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약에 따라 공단은 앞으로 5년간 협약 기업들로부터 제품 생산 공정에서 발생하는 부산물을 활용한 대체탄소원 약 9만t을 무상 공급받는다.
하·폐수처리시설은 질소 제거 과정에서 통상 메탄올을 탄소원으로 사용한다. 공단은 이번에 확보한 대체탄소원이 오는 2031년 5월까지 약 70억원 규모의 메탄올 구매 비용 절감 효과를 낼 것으로 보고 있다.
공단은 이번 협약을 통해 하·폐수처리시설의 안정적인 운영과 수질 개선은 물론, 최근 국제 정세 변화에 따른 메탄올 등 원자재 수입 가격 상승에도 대응할 수 있게 됐다고 설명했다.
민간기업 입장에서도 생산 공정 부산물을 안정적으로 처리할 수 있는 수요처를 확보하게 되면서 공단과 기업 간 상생 효과도 기대된다.
이근희 부산환경공단 이사장은 “이번 협약은 깨끗한 하수 처리뿐 아니라 경제적인 하·폐수처리와 자원 선순환에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “앞으로도 민간과 공단이 함께 성장할 수 있는 다양한 협력 방안을 적극 발굴하겠다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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