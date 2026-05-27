민경선 “고양시청 주교동 원안 건립 신속 추진”
신청사 원안 건립 재가동 선언…“행정 신뢰 회복”
백석 업무빌딩 디지펜대·한국항공대 유치 등 공약
민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 고양시청사에 대해 주교동 원안 건립 재추진과 백석동 업무빌딩 활용 방안을 동시에 제시했다.
민 후보는 27일 고양시청 앞에서 ‘씽씽 유세 2탄’을 열고 고양신청사의 주교동 원안 건립을 신속히 추진하겠다고 밝혔다.
이날 유세에는 임유진·류기준 경기도의원 후보와 임홍열·김보경·김효금 고양시의원 후보 등 더불어민주당 지역 출마자들이 함께 참석해 ‘원팀’ 기조를 강조했다.
민 후보는 “지난 4년간 시청사 이전 갈등으로 시민들이 큰 고통을 겪었다”며 현 시정의 행정 운영을 비판했다. 이어 “행정의 핵심은 일관성과 신뢰”라며 “당선되면 인수위원회 제1과제로 주교동 원안 건립을 추진하고 경기도와 협력해 그린벨트 해제 등 관련 절차를 신속히 진행하겠다”고 말했다.
청사 이전 대안으로 거론됐던 백석동 업무빌딩 활용 계획도 공개했다. 민 후보는 해당 공간을 벤처기업 육성과 미래 산업 거점으로 활용하겠다는 구상을 내놓았다.
특히 그는 “지난 26일 미국의 게임 특성화 대학인 디지펜 공과대학 부총장이 캠프를 방문해 백석 업무빌딩 내 캠퍼스 건립을 위한 협약서를 작성했다”고 밝히며, 백석동 활용 방안의 구체적 성과를 강조했다. 앞서 한국항공대 항공우주융합센터 유치 협의도 진행 중이라고 덧붙였다.
주민 소통 강화 공약도 제시했다. 민 후보는 고양시 간부회의를 시민들에게 생중계하고, 접근성이 낮다는 지적을 받아온 2층 시장실을 1층으로 옮겨 시민과 자유롭게 소통하는 열린 시장실을 운영하겠다고 밝혔다.
민 후보는 “시민을 갈라놓는 갈등 정치를 끝내고 통합의 리더십을 보여주겠다”며 “민주당 후보들이 함께 당선돼 힘 있게 시정을 추진할 수 있도록 지지를 부탁드린다”고 호소했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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