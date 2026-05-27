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민경선 “고양시청 주교동 원안 건립 신속 추진”

입력:2026-05-27 16:53
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신청사 원안 건립 재가동 선언…“행정 신뢰 회복”
백석 업무빌딩 디지펜대·한국항공대 유치 등 공약

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 27일 고양시청 앞에서 ‘씽씽 유세 2탄’을 진행하고 있다. 민경선 후보 캠프 제공

민경선 더불어민주당 고양시장 후보가 고양시청사에 대해 주교동 원안 건립 재추진과 백석동 업무빌딩 활용 방안을 동시에 제시했다.

민 후보는 27일 고양시청 앞에서 ‘씽씽 유세 2탄’을 열고 고양신청사의 주교동 원안 건립을 신속히 추진하겠다고 밝혔다.

이날 유세에는 임유진·류기준 경기도의원 후보와 임홍열·김보경·김효금 고양시의원 후보 등 더불어민주당 지역 출마자들이 함께 참석해 ‘원팀’ 기조를 강조했다.


민 후보는 “지난 4년간 시청사 이전 갈등으로 시민들이 큰 고통을 겪었다”며 현 시정의 행정 운영을 비판했다. 이어 “행정의 핵심은 일관성과 신뢰”라며 “당선되면 인수위원회 제1과제로 주교동 원안 건립을 추진하고 경기도와 협력해 그린벨트 해제 등 관련 절차를 신속히 진행하겠다”고 말했다.

청사 이전 대안으로 거론됐던 백석동 업무빌딩 활용 계획도 공개했다. 민 후보는 해당 공간을 벤처기업 육성과 미래 산업 거점으로 활용하겠다는 구상을 내놓았다.

특히 그는 “지난 26일 미국의 게임 특성화 대학인 디지펜 공과대학 부총장이 캠프를 방문해 백석 업무빌딩 내 캠퍼스 건립을 위한 협약서를 작성했다”고 밝히며, 백석동 활용 방안의 구체적 성과를 강조했다. 앞서 한국항공대 항공우주융합센터 유치 협의도 진행 중이라고 덧붙였다.


주민 소통 강화 공약도 제시했다. 민 후보는 고양시 간부회의를 시민들에게 생중계하고, 접근성이 낮다는 지적을 받아온 2층 시장실을 1층으로 옮겨 시민과 자유롭게 소통하는 열린 시장실을 운영하겠다고 밝혔다.

민 후보는 “시민을 갈라놓는 갈등 정치를 끝내고 통합의 리더십을 보여주겠다”며 “민주당 후보들이 함께 당선돼 힘 있게 시정을 추진할 수 있도록 지지를 부탁드린다”고 호소했다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

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